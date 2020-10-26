Google сделала приложение YouTube для iOS удобнее с помощью новых жестов и элементов управления

Согласно новому сообщению в блоге Google, компания провела серьёзную работу над приложением YouTube для iOS, чтобы сделать управление и навигацию в нём более простыми и интуитивно понятными.

Кнопка «Автозапуск» переместится из-под видео в верхнюю часть интерфейса, благодаря чему пользователям станет проще отключать автоматическое воспроизведение контента. Для перехода в полноэкранный режим воспроизведения теперь достаточно будет провести пальцем вверх по видео, что гораздо удобнее, чем «ловить» маленький значок в правом нижнем углу ролика. Для выхода из полноэкранного режима необходимо будет просто провести пальцем вниз. Кроме того, Google пообещала сделать перемотку роликов более удобной.

Также YouTube для iOS начнёт рекомендовать пользователям выполнить такие действия, как поворот телефона или воспроизведение ролика в виртуальной реальности, если приложение посчитает, что доступны более удобные возможности просмотра контента. Все эти функции доступны пользователям YouTube для iOS с сегодняшнего дня. Последнюю версию приложения можно загрузить в AppStore.