3DNewsНовости SoftwareПО для мобильных устройствGoogle сделала приложение YouTube для iO...
Новости Software

Google сделала приложение YouTube для iOS удобнее с помощью новых жестов и элементов управления

Согласно новому сообщению в блоге Google, компания провела серьёзную работу над приложением YouTube для iOS, чтобы сделать управление и навигацию в нём более простыми и интуитивно понятными.

macrumors.com

macrumors.com

Кнопка «Автозапуск» переместится из-под видео в верхнюю часть интерфейса, благодаря чему пользователям станет проще отключать автоматическое воспроизведение контента. Для перехода в полноэкранный режим воспроизведения теперь достаточно будет провести пальцем вверх по видео, что гораздо удобнее, чем «ловить» маленький значок в правом нижнем углу ролика. Для выхода из полноэкранного режима необходимо будет просто провести пальцем вниз. Кроме того, Google пообещала сделать перемотку роликов более удобной.

macrumors.com

macrumors.com

Также YouTube для iOS начнёт рекомендовать пользователям выполнить такие действия, как поворот телефона или воспроизведение ролика в виртуальной реальности, если приложение посчитает, что доступны более удобные возможности просмотра контента. Все эти функции доступны пользователям YouTube для iOS с сегодняшнего дня. Последнюю версию приложения можно загрузить в AppStore.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube для Android вскоре позволит выбирать качество видео по умолчанию для разных типов интернет-соединения
В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые попали Instagram, YouTube, Zoom и Tesla
Роскомнадзор проверит серверы для хранения видео с YouTube
Запуск обновления Windows 10 October 2020 Update может состояться уже сегодня
Приложение Gmail Go теперь доступно для всех устройств с Android
Платформа «1С:Предприятие» получила поддержку PWA-приложений, ботов и СУБД PostgreSQL 12
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, iPhone, Приложения для iOS,
Теги: программное обеспечение, приложение, видео, ios, youtube
программное обеспечение, приложение, видео, ios, youtube
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат 114
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 111
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 111
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 110

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу
Фото дня: потусторонний обитатель космического пространства
Apple предупредила владельцев iPhone 12 об опасностях, которые таит в себе беспроводная зарядка MagSafe
Apple объявила о резком подорожании приложений в App Store для России
Российские процессоры «Эльбрус-32С» проектируются под нормы 6-7 нм
Утечка: художник рассекретил появление в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales неподтверждённого злодея 34 мин.
Упоминание западной версии Persona 5 Scramble пропало из финансовых отчётов Koei Tecmo 2 ч.
Стартовала регистрация на Пиринговый форум MSK-IX 2020, который пройдёт в виртуальном формате 3 ч.
Официальный трейлер к запуску Call of Duty: Black Ops Cold War 3 ч.
Ремастер Devil May Cry 5 останется на Xbox Series S без трассировки лучей 3 ч.
Immortals Fenyx Rising ушла на золото более чем за месяц до релиза 3 ч.
Magic: The Gathering Arena доберётся до мобильных платформ в начале 2021 года 3 ч.
God of War в рамках обратной совместимости с PS5 получит поддержку «вплоть до 60 кадров/с» 3 ч.
Destruction AllStars не выйдет на запуске PlayStation 5, зато достанется подписчикам PS Plus бесплатно 3 ч.
Сквозное шифрование теперь доступно всем пользователям Zoom 13 ч.
Tesla потратит до $12 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов всего за два года 24 мин.
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390 30 мин.
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 36 мин.
Apple показала профессиональные видеовозможности iPhone 12 Pro в новом ролике 41 мин.
Пилотируемый корабль SpaceX Crew-1 отправится к МКС в середине ноября 2 ч.
Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black способен охлаждать процессоры с TDP до 220 Вт 2 ч.
Глава SK Hynix назвал покупку производства флеш-памяти Intel выгодной в долгосрочной перспективе 2 ч.
Российская система позволит управлять роем спутников на орбите 4 ч.
Samsung получила лицензию на право поставлять Huawei свои дисплеи 4 ч.
SilverStone представила СЖО «всё в одном» PermaFrost в белоснежном исполнении с подсветкой 5 ч.