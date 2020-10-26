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Прототип роботизированной лодки Roboat II для перевозки людей и грузов протестировали в Амстердаме

Когда речь заходит об автономном транспорте, в первую очередь говорят об автомобилях, автобусах и грузовиках. Но для таких городов, как Амстердам, водные магистрали являются актуальным способом передвижения людей и транспортировки грузов. Недавно исследователи Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) провели в Амстердаме испытания прототипа «роболодки» Roboat II.

Роболодка» длиной 2 м и весом 50 кг в течение трёх часов передвигалась по каналам Амстердама, после чего вернулась в исходную точку с погрешностью всего 0,17 м. Заметим, что протестированный прототип вдвое меньше по размерам транспортного средства, которое планируется построить в итоге.

Над этим проектом MIT работает вместе с исследовательским институтом Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) последние пять лет. Первая публичная демонстрация прототипа «роболодки» прошла в октябре 2018 года. Roboat II — вторая версия автономной лодки, созданная в рамках проекте, отличающаяся от первого варианта более высокой грузоподъёмностью. Ещё одно важное отличие — она может перевозить пассажиров.

Судно оснащено четырьмя гребными винтами, лидаром, ресивером GPS и другими датчиками, которые позволяют ему двигаться в любом направлении. Оно имеет регулируемую конструкцию для перевозки как груза, так и людей (вместимость — два человека).

Roboat II использует обновлённый алгоритм одновременной локализации и построения карты (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM). Как только поставлена задача, алгоритм автоматически составляет график движения лодки на основе таких факторов, как погода и трафик.

Благодаря своей модульной конструкции, «роболодка» может выступать в качестве ведущего судна для флота автономных лодок при перевозке больших объёмов грузов по каналам города. Для осуществления связи между лодкой-лидером и ведомыми лодками исследователи используют так называемую «распределённую систему управления».

Следующий шаг — строительство более крупной, 4-метровой версии автономной лодки, способной перевозить 4–6 пассажиров. В дополнение к этому, команда исследователей хочет улучшить обнаружение и идентификацию объектов в реальном времени, чтобы можно было решать более сложные сценарии, которые могут возникнуть на городских водных путях. Кроме того, она хочет создать адаптивные элементы управления, чтобы внутренняя структура лодки изменялась в зависимости от размещённого на ней груза.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: массачусетский технологический институт, автономное управление, лодка
массачусетский технологический институт, автономное управление, лодка
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