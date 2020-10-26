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В Китае стартовали предзаказы на GeForce RTX 3060 Ti, которую NVIDIA ещё не представила

На китайской онлайн-площадке Taobao появилось сразу несколько предложений от различных продавцов, предлагающих оформить предзаказ на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на базе графического процессора GA104-200. Сразу отметим, что NVIDIA пока не анонсировала данную модель видеокарты, однако многочисленные источники утверждают, что новинка появится в продаже где-то в середине ноября текущего года.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

По мнению VideoCardz, официальные новости о младшей модели серии Ampere могут появиться вскоре после официального старта продаж модели GeForce RTX 3070, запланированного на 29 октября. Ссылаясь на свои источники, ресурс указывает, что GeForce RTX 3060 Ti будет представлять собой среднебюджетную модель графических карт NVIDIA Ampere, стоимость которой составит ниже $400. У продавцов онлайн-площадки Taobao предложения варьируются от 2049 до 2999 юаней ($305–446).

Младшей модели приписывают 4864 ядра CUDA и 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Китайские продавцы также указывают, что производительность GeForce RTX 3060 Ti выше, чем у GeForce RTX 2080. Однако такие заявления не должны удивлять, поскольку NVIDIA рекламирует старшую модель GeForce RTX 3070, как вариант, превосходящий по производительность флагман GeForce RTX 2080 Ti на базе Turing.

Следует также учесть, что на изображениях с китайской площадки Taobao не демонстрируется фактический внешний вид видеокарт GeForce RTX 3060 Ti. Между тем предполагается, что внешне эталонный образец и нестандартные варианты младшей модели будут мало чем отличаться от GeForce RTX 3070.

По данным одного из китайских продавцов, в доступности модель GeForce RTX 3060 Ti окажется «после ноября».

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx, ampere, nvidia, taobao.com
geforce rtx, ampere, nvidia, taobao.com
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