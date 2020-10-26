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NASA обнаружило воду на видимой стороне Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило в понедельник об обнаружении следов воды на обращённой к Земле стороне Луны.

Открытие было сделано в ходе исследований с использованием стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, размещённой на борту модифицированного самолёта Boeing 747SP.

«Сегодня мы объявляем о важном открытии SOFIA, заключающемся в том, что ранее обнаруженный водород на освещённой солнцем поверхности находится в молекулах воды, — сказал на пресс-конференции Пол Герц (Paul Hertz), директор отдела астрофизики Управления научных миссий в штаб-квартире NASA. — Это открытие вызывает новые вопросы о том, как вода образуется на поверхности Луны и как она может сохраняться здесь в суровых условиях вакуума под лучами солнца».

По словам Герца, исследование SOFIA на длине волны 6 микрон подтвердило присутствие воды в кратере Клавиуса, одном из крупнейших кратеров, видимых с Земли, расположенном в южном полушарии Луны, путём «идентификации химического отпечатка, уникального для молекулы воды». Вода была обнаружена в концентрациях от 100 до 412 частей на миллион — около 12 унций жидкости (355 мл) на квадратный метр лунной поверхности, что примерно в 100 раз суше, чем в Сахаре.

Ранее учёные полагали, что вода может находиться только в кратерах на обратной стороне Луны. Ещё предстоит определить, будет ли найденная вода легко доступна для использования в качестве ресурса. В рамках программы NASA Artemis американское космическое агентство стремится узнать как можно больше о наличии воды на Луне, прежде чем отправить астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в 2024 году и обеспечить устойчивое присутствие человека на нём к концу десятилетия.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, луна, вода, космос
nasa, луна, вода, космос
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