Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti появилась в базе данных GPU-Z

Кто-то из пользователей программы GPU-Z, предназначающейся для проверки технических характеристик графических ускорителей, не только подтвердил существование видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, но также и её спецификации. Информация была обнаружена одним из пользователей Twitter.



Анонимный пользователь утилиты GPU-Z внёс в базу данных программы часть технических характеристик видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Согласно более ранним утечкам стало известно, что данная модель будет построена на базе графического процессора GA104-200 — урезанной версии чипа GA104-300 с меньшим количеством ядер CUDA. В базе данных не указывается модель GPU, но подтверждается количество CUDA-ядер. Их у данного чипа 4864 штуки. Утечка также подтверждает наличие у GPU 80 ROP-блоков, а вот данные о блоках текстурирования (TMU) указаны неправильно.

Что интереснее, информация также содержит данные о частоте графического процессора. По данным программы GPU-Z, базовая частота GPU GeForce RTX 3060 Ti составляет 1410 МГц, а в режиме автоматического разгона она повышается до 1665 МГц.

Также указывается, что карта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6 с поддержкой шины 256 бит и частотой работы 14 ГГц. Аналогичная конфигурация памяти, напомним, используется в более производительной модели GeForce RTX 3070, которую NVIDIA выпустит в продажу через пару дней.

По данным ресурса VideoCardz, сам производитель ещё не подтвердил существование видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, однако партнёры компании уже заняты подготовкой своих вариантов на её основе. Также указывается, что с окончательной ценой и датой начала продаж GeForce RTX 3060 Ti компания ещё не определилась, но релиз ожидается где-то в середине ноября. Кроме того, данной видеокарте приписывают стоимость меньше $400.