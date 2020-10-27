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Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti появилась в базе данных GPU-Z

Кто-то из пользователей программы GPU-Z, предназначающейся для проверки технических характеристик графических ускорителей, не только подтвердил существование видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, но также и её спецификации. Информация была обнаружена одним из пользователей Twitter.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Анонимный пользователь утилиты GPU-Z внёс в базу данных программы часть технических характеристик видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Согласно более ранним утечкам стало известно, что данная модель будет построена на базе графического процессора GA104-200 — урезанной версии чипа GA104-300 с меньшим количеством ядер CUDA. В базе данных не указывается модель GPU, но подтверждается количество CUDA-ядер. Их у данного чипа 4864 штуки. Утечка также подтверждает наличие у GPU 80 ROP-блоков, а вот данные о блоках текстурирования (TMU) указаны неправильно.

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

Что интереснее, информация также содержит данные о частоте графического процессора. По данным программы GPU-Z, базовая частота GPU GeForce RTX 3060 Ti составляет 1410 МГц, а в режиме автоматического разгона она повышается до 1665 МГц.

Также указывается, что карта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6 с поддержкой шины 256 бит и частотой работы 14 ГГц. Аналогичная конфигурация памяти, напомним, используется в более производительной модели GeForce RTX 3070, которую NVIDIA выпустит в продажу через пару дней.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

По данным ресурса VideoCardz, сам производитель ещё не подтвердил существование видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, однако партнёры компании уже заняты подготовкой своих вариантов на её основе. Также указывается, что с окончательной ценой и датой начала продаж GeForce RTX 3060 Ti компания ещё не определилась, но релиз ожидается где-то в середине ноября. Кроме того, данной видеокарте приписывают стоимость меньше $400.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx, ampere, nvidia, geforce rtx 3060 ti
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