Модули памяти PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 работают на частоте 3600 МГц

Компания PNY анонсировала новые модули оперативной памяти XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4, разработанные для использования в настольных компьютерах игрового уровня.

Представленные изделия функционируют на частоте 3600 МГц при напряжении питания 1,35 В. Тайминги — 18-20-20 (CAS 18, tRAS 42). Ёмкость модулей составляет 8 Гбайт; они будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом 16 Гбайт.

Предусмотрен радиатор охлаждения, который, как заявляет PNY, выполнен в агрессивном геометрическом дизайне. В верхней части располагается двусторонняя полоса многоцветной RGB-подсветки. Контролировать её работу можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync.

Реализована поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0 — это упростит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI. На изделия предоставляется пожизненная гарантия.

Продажи комплектов XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 с частотой 3600 МГц начнутся в ближайшее время. Ориентировочная цена — 85 долларов США.