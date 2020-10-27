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В России предложена схема возвращения лунного экипажа на Землю в случае аварии

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» им. С.П. Королёва, по сообщению «РИА Новости», запатентовала «Способ управления космическим кораблём при полёте к луне». В документе в числе прочего речь идёт о схеме возвращении экипажа на Землю в случае возникновения нештатной ситуации.

Специалисты рассматривают перелёты пилотируемых аппаратов с околоземной орбиты на полярные и близкие к полярным окололунные орбиты. В частности, описывается отправка корабля на полярную окололунную орбиту с наклонением 90 градусов. Необходимость в такой орбите, как говорится в документе, определяется интересом к освоению Южного полюса Луны, в кратерах которого расположены большие запасы льда.

Однако подобные перелёты сопряжены с определёнными рисками. При невыполнении тормозного импульса у Луны должна обеспечиваться возможность возвращения космонавтов на Землю.

Российские специалисты предлагают схему, предусматривающую вывод на околоземную орбиту связки из космического корабля, разгонного блока и межорбитального блока. После выполнения отлётного импульса разгонный блок отделяется от связки. После достижения заданного расстояния от Луны должен включаться межорбитальный блок для приложения тормозного импульса. Если этого не происходит, блок отделяется, а космический корабль с помощью собственной двигательной установки переходит на высокоэллиптическую окололунную орбиту для последующего выполнения отлётного импульса и возвращения к Земле. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: космос, луна, наука, россия, возврат
космос, луна, наука, россия, возврат
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