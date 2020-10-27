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God of War в рамках обратной совместимости с PS5 получит поддержку «вплоть до 60 кадров/с»

Santa Monica Studio у себя в микроблоге поделилась подробностями того, как её скандинавский экшен God of War образца 2018 года будет функционировать на консоли PlayStation 5.

Стоит отметить, что речь идёт не о полноценном переиздании God of War для приставки следующего поколения Sony, а о запуске игры на PS5 в рамках технологии обратной совместимости.

Подобно некоторым другим проектам, God of War на PlayStation 5 получит поддержку «вплоть до 60 кадров/с». Согласно твиту, указанные значения будут достижимы в режиме производительности.

Напомним, в аналогичном режиме на PS4 кадровая частота была разблокирована, но редко когда достигала заветной отметки: по данным Digital Foundry, чаще всего производительность игры была на уровне 40−50 кадров/с.

Помимо прочего, разработчики подтвердили возможность перенести сохранения God of War (и заодно God of War 3 Remastered) с PlayStation 4 на PlayStation 5. Учитывая, что речь идёт не о самостоятельном ремастере, это было ожидаемо.

Напомним, обе игры — God of War и God of War 3 Remastered — в октябре получили по патчу. Обновление связывают со скорым запуском PlayStation 5, но точное предназначение заплаток неизвестно.

God of War вышла в апреле 2018 года эксклюзивно на PlayStation 4. За прошедшее с тех пор время продажи проекта превысили 10 млн копий. Сиквел был неизбежен: релиз следующей (пока безымянной) части ожидается в 2021-м на PS5.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: god of war, santa monica studio, sony interactive entertainment
god of war, santa monica studio, sony interactive entertainment
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