SilverStone представила СЖО «всё в одном» PermaFrost в белоснежном исполнении с подсветкой

Компания SilverStone в преддверии зимнего сезона анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) PermaFrost PF360W и PF240W: компоненты этих решений, включая соединительные патрубки, выполнены в белом цвете.

Новинки относятся к изделиям «всё в одном». Они наделены алюминиевым радиатором типоразмера соответственно 360 и 240 мм. За его обдув отвечают три и два вентилятора диаметром 120 мм со скоростью вращения от 600 до 2200 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 160 кубических метров в час. Максимальный заявленный уровень шума — 35,6 дБА.

Ещё один компонент СЖО — водоблок, совмещённый с помпой. Он оборудован медным основанием, улучшающим эффективность отвода тепла. Длина патрубков составляет 400 мм.

Вентиляторы и верхняя часть водоблока снабжены многоцветной адресуемой подсветкой RGB. В комплект поставки входит управляющий контроллер. Кроме того, настраивать подсветку можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Biostar RGB Sync, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.

Системы охлаждения совместимы с процессорами Intel в исполнении LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 и AMD в исполнении AM2/AM3/AM4/FM1/FM2. Цена пока не раскрывается.