Российская система позволит управлять роем спутников на орбите

В России, по сообщению «РИА Новости», завершён начальный этап разработки специализированной системы для проектирования и управления космическими инфраструктурами, насчитывающими сотни и даже тысячи спутников.

Созданием технологии занимаются специалисты Фонда перспективных исследований совместно с Московским физико-техническим институтом. Проект предполагает разработку особого программного обеспечения, способного контролировать рой космических аппаратов на орбите.

Отмечается, что многоспутниковые системы могут объединять разные или однотипные аппараты гражданского или военного назначения. Однако существующие как в России, так и за рубежом средства моделирования группировок из сотен и тысяч спутников не решают задачу комплексно. Поэтому российские специалисты занимаются разработкой новой технологии.

Функциональность готовящегося комплекса поможет находить оптимальные решения, недостижимые при проектировании с использованием экспертных и аналитических подходов.

«Это позволяет исключить принятие ошибочных решений и впоследствии значительно сократить затраты при создании и применении многоспутниковых систем и комплексов», — говорят в ФПИ.

Создаваемая технология может помочь в реализации масштабного российского проекта под названием «Сфера». Он предполагает развёртывание многоцелевой системы, в основу которой лягут более 500 космических аппаратов. Система позволит решать различные задачи, в том числе обеспечивать высокоскоростной доступ в Интернет и оптическое наблюдение Земли в режиме реального времени.