Samsung получила лицензию на право поставлять Huawei свои дисплеи

Сегодня утром информационные агентства сообщили, что Samsung Display получила экспортную лицензию на право снабжать Huawei Technologies некоторыми наименованиями своей продукции. Спасёт ли это бизнес Huawei по производству смартфонов — вопрос открытый, ведь большинство поставщиков других компонентов такой лицензией не располагает.

С пятнадцатого сентября любые компании, использующие при производстве компонентов технологии или оборудование американского происхождения, должны располагать особой лицензией на снабжение своей продукцией компании Huawei. Достоверно известно, что такими лицензиями уже обзавелись Intel и AMD, но они снабжают Huawei компонентами не для самых популярных видов продукции китайской марки, а потому существенной роли не играют.

Гораздо интереснее, что на этой неделе о получении экспортной лицензии для работы с Huawei источники сообщили в отношении Samsung Display. Соответствующую информацию опубликовали агентства Reuters и Nikkei Asian Review. Таким образом, Samsung сможет возобновить поставки своих панелей определённого ассортимента для нужд Huawei. Пока нельзя с уверенностью утверждать, что будут возобновлены и поставки передовых OLED-дисплеев, которыми Samsung снабжает саму себя и компанию Apple. Многое будет зависеть от наличия у Huawei доступа к прочей элементной базе, ведь без сопутствующих комплектующих панели Samsung китайской компании попросту не пригодятся.

Корейская компания SK Hynix подтвердила, что до сих пор не получила лицензию на право поставок своей продукции для нужд Huawei Technologies. Не до конца ясно, какие компоненты сможет поставлять материнская компания Samsung Electronics, ведь Huawei наверняка требуются те же микросхемы памяти. Micron Technology уже располагала экспортной лицензией, но с введением в августе второго этапа санкций против Huawei вынуждена была подать повторную заявку. Sony и Kioxia тоже подали заявки, но пока Samsung Display остаётся единственным поставщиком Huawei в Азии, которому удалось получить лицензию после введения в августе второго этапа санкций.