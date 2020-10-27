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Immortals Fenyx Rising ушла на золото более чем за месяц до релиза

Команда разработки Immortals Fenyx Rising из Ubisoft Quebec в официальном микроблоге игры сообщила о достижении важного рубежа производства — отправке проекта на золото.

Таким образом, основная разработка завершена, и мастер-диск с релизной версией Immortals Fenyx Rising готов к тому, чтобы быть распечатанным и загруженным в цифровые сервисы.

В большинстве случаев отправка проекта на золото означает, что каких-либо переносов более не предвидится. Судя по всему, Immortals Fenyx Rising исключением из этого правила не станет.

«Мы невероятно рады объявить, что Immortals Fenyx Rising ушла на золото! Ваше героическое приключение по спасению богов и сражению с мифическими монстрами начнётся 3 декабря», — сообщили разработчики.

Immortals Fenyx Rising разрабатывается для PC (Uplay, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Google Stadia. До 29 октября в облачном сервисе Google доступна эксклюзивная демоверсия.

Помимо древнегреческих богов и мифических созданий, Immortals Fenyx Rising предложит внутриигровые покупки. Предупреждение о дополнительной монетизации проекта обнаружили на сайте австралийской рейтинговой комиссии.

До того, как стать Immortals Fenyx Rising, игра именовалась Gods & Monsters. Из-за изначального названия Ubisoft увязла в юридическом конфликте с Monster Energy, но на смену заголовка эта тяжба якобы не повлияла.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: immortals fenyx rising, ubisoft quebec, ubisoft
immortals fenyx rising, ubisoft quebec, ubisoft
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