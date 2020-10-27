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Официальный трейлер к запуску Call of Duty: Black Ops Cold War

Очередная глава в известной серии шутеров, Call of Duty: Black Ops Cold War, выйдет уже 13 ноября на ПК и консолях Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Эта часть знаменует собой возвращение серии Black Ops и станет прямым продолжением первой Black Ops. Компания Activision Blizzard представила бодрый трейлер к запуску боевика.

Согласно сюжету, на дворе 1981 — пик Холодной войны. Скрытые угрозы становятся всё более серьёзными. Главным героям предстоит принять участие в секретных операциях, чтобы остановить заговор, тлеющий десятилетиями. В одиночной кампании Алекс Мейсон, Фрэнк Вудс и Джейсон Хадсон объединят усилия с новой командой, чтобы выследить загадочного противника, известного под кодовым именем «Персей».

Также шутер сможет предложить сетевую игру Black Ops, которая будет забрасывать бойцов по всему миру — от пустынь Анголы до замёрзших северных морей. Обещана поддержка кроссплатформенного режима и сражения 6 × 6, 12 × 12 и даже режимы с огневыми группами общим числом до 40 игроков.

В новом совместном режиме «Зомби» игроку и его отряду предстоит узнать историю Тёмного Эфира на карте Die Maschine. Вступив в ряды созданной ЦРУ международной организации «Реквием», придётся узнать об ужасающих экспериментах времён Второй мировой войны, которые грозят потрясти мир.

Владельцы консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 получат годовой эксклюзивный доступ к особому режиму «Зомби: бойня» — в нём нужно пережить атаку многочисленных волн зомби после того, как главный герой с напарником увидели загадочную сферу с необычайно высоким уровнем энергии и решили её осмотреть поближе.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: call of duty, call of duty black ops: cold war, activision blizzard, treyarch, raven software
call of duty, call of duty black ops: cold war, activision blizzard, treyarch, raven software
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