Упоминание западной версии Persona 5 Scramble пропало из финансовых отчётов Koei Tecmo

Портал Siliconera обратил внимание, что в финансовом отчёте издательства Koei Tecmo за второй квартал текущего фискального года отсутствует упоминание локализации Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

Напомним, западная версия экшен-ответвления Persona 5 ранее значилась в планах Koei Tecmo на ближайшее будущее. Проект был замечен в апрельской и июльской документациях японской компании.

Примечательно, что за время, прошедшее с публикации июльского отчёта, в него успели внести изменения: в частности, убрать упоминание локализации Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

Нет западной Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers и в графике релизов Koei Tecmo на третий и четвёртый кварталы текущего финансового года, который подойдёт к концу 31 марта 2021-го.

В настоящее время Koei Tecmo готовит к выпуску в обозначенный период Hyrule Warriors: Age of Calamity, Atelier Ryza 2, Dynasty Warriors 9: Empires, Romance of the Three Kingdoms XIV Diplomacy и последнее дополнение к Nioh 2.

В середине декабря Sega подала заявку на регистрацию в Японии товарного знака и логотипа Persona 5 Strikers. Предполагается, что так игра будет называться за пределами Японии.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers поступила в продажу на территории Японии ещё в феврале текущего года для PS4 и Nintendo Switch. Официально выход проекта на Западе пока не подтверждён.