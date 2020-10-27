Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black способен охлаждать процессоры с TDP до 220 Вт

Компания ID-Cooling представила новый процессорный охладитель башенного типа — решение SE-225-XT Black, полностью выполненное в чёрном цвете. В продажу модель поступит в конце ноября или начале декабря по ориентировочной цене 40 евро.

Изделие оборудовано алюминиевым радиатором, с двух сторон которого располагаются 120-миллиметровые вентиляторы. Скорость их вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 130 кубических метров в час, а уровень шума не превышает 35,2 дБА.

Через радиатор проходят пять медных тепловых трубок HDT V3.0 диаметром 6 мм. Они получили непосредственный контакт с крышкой процессора, что способствует повышению эффективности отвода тепла.

Кулер подходит для процессоров AMD AM4 и Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156. Новинка способна справляться с охлаждением чипов, чьё максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) достигает 220 Вт. Размеры устройства — 128 × 108 × 154 мм.