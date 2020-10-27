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Глава SK Hynix назвал покупку производства флеш-памяти Intel выгодной в долгосрочной перспективе

Сделка между SK Hynix и Intel по продаже активов последней, связанных с производством памяти, пройдёт в два этапа. Первый завершится в следующем году, второй — в марте 2025 года. Сначала покупатель заплатит $7 млрд, а на втором этапе доплатит оставшиеся $2 млрд. Генеральный директор SK Hynix возразил скептикам, которые считают сумму сделки слишком высокой.

Источник изображения: Pulse

Источник изображения: Pulse

Об этом в интервью изданию Pulse заявил Ли Сок Хи (Lee Seok-hee), возглавляющий компанию SK Hynix. По его словам, ценность приобретаемых активов нужно рассматривать в долгосрочной перспективе, а ведь именно эта сделка поможет компании занять второе место в мировом рейтинге производителей твердотельной памяти. Она также подчёркивает статус Южной Кореи в качестве ведущего поставщика микросхем памяти.

Критики отмечают, что китайское предприятие Intel в Даляне не стоит тех денег, которые за него просит продавец, поскольку использует не самые передовые технологии и постоянно дорожающий труд местных жителей. Наконец, китайский актив в свете обострения противоречий КНР и США является в определённой степени рискованным приобретением.

Руководство SK Hynix отметает подобные сомнения, называя сумму сделки с Intel справедливой. На квартальной отчётной конференции представители Intel пояснили, что сделка будет проведена в два этапа из-за особенностей контракта процессорного гиганта с другим производителем памяти — американской компанией Micron Technology. До марта 2025 года Intel сохранит за собой управление предприятием в Китае, где будет производить память для новых владельцев бизнеса.

Главную ценность для SK Hynix, по словам руководителя корейской компании, представляют компетенции Intel в сфере разработки памяти, особенно в сегменте корпоративных систем хранения данных. Продвижению переговоров по сделке, по словам представителей SK Hynix, в немалой степени способствовало руководство SK Group.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: intel, sk hynix, сделка, финансы, nand-память
intel, sk hynix, сделка, финансы, nand-память
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