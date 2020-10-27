Apple объявила о резком подорожании приложений в App Store для России

Компания Apple уведомила разработчиков о грядущем повышении стоимости приложений в онлайновом магазине App Store. Новая ценовая политика затронет Россию, а также Бразилию, Колумбию, Индию, Индонезию и Южную Африку.

Сообщается, что данные меры связаны с изменением курсов валют, а также с новыми налоговыми правилами в ряде государств. Обновлённая ценовая схема вступит в силу в течение нескольких ближайших дней. Повышение стоимости охватит как собственно программы, так и покупки в них.

В России удорожание окажется весьма значительным: так, базовая цена приложений повышена с 75 до 99 рублей, то есть приблизительно на треть. Продукты, которые ранее стоили 149 рублей, теперь обойдутся в 179 рублей. Стоимость приложений в категории 229 рублей возрастает до 279 рублей, в категории 299 рублей — до 379 рублей.

Полностью прайс-лист отныне выглядит следующим образом:

Таким образом, в ближайшие дни стоимость приложений в App Store для россиян резко возрастёт. При этом отмечается, что изменения ценовой политики не затронут автоматически обновляемые подписки.