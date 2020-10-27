Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390

Китайская компания Xiaomi, как и было обещано, анонсировала сегодня производительный смартфон Redmi K30S: приём заказов на новинку начнётся в ближайшие дни, но фактические продажи стартуют 11 ноября.

«Сердце» аппарата — процессор Qualcomm Snapdragon 865 с восемью ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,84 ГГц. Чип функционирует в тандеме с модемом 5G и 8 Гбайт оперативной памяти LPPDR5.

Качественный дисплей с диагональю 6,67 дюйма обладает разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек), поддержкой HDR10+, пиковой яркостью 650 кд/м2 и частотой обновления до 144 Гц. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Gorilla Glass 5.

Фронтальная камера, размещённая в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана, способна формировать 20-мегапиксельные изображения. Тройная тыльная камера имеет следующую конфигурацию: блок с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682 и максимальной диафрагмой f/1,89, 13-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (123 градуса) и 5-мегапиксельный датчик.

В арсенале смартфона — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 33-ваттной быстрой подзарядкой. Габариты составляют 165,1 × 76,4 × 9,3 мм, вес — 216 г. Используется операционная система Android 10 с надстройкой MIUI 12.

Модель Redmi K30S выйдет в версиях с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт по цене 390 и 415 долларов США соответственно.