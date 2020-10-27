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Новости Hardware

Tesla потратит до $12 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов всего за два года

Компания Tesla обновила свой прогноз по капитальным затратам, подтвердив планы инвестировать всего за два года до $12 млрд в строительство и расширение новых заводов по производству электромобилей и аккумуляторов. Это означает наращивание расходов американского автопроизводителя на увеличение производственных мощностей по выпуску электромобилей.

Напомним, что в ходе телефонной конференции после отчёта Tesla об итогах за 3 квартал 2020 года финансовый директор Tesla Закари Киркхорн (Zachary Kirkhorn) предупредил, что компания будет наращивать капитальные затраты. Вслед за этим Tesla опубликовала форму 10Q SEC за квартал с разъяснением своего инвестиционного плана.

«В настоящее время мы ожидаем, что наши капитальные затраты будут на верхнем пределе нашего диапазона от $2,5 до $3,5 миллиардов долларов в 2020 году и будут расти в пределах от $4,5 до $6 млрд в каждом из двух последующих финансовых лет», — сообщила Tesla в документе. Соответственно за два года сумма инвестиций компании может составить до $12 млрд.

Tesla пояснила, что эти средства пойдут на строительство новых производственных мощностей и расширение существующих производств.

На этой неделе компания отправила в Европу первую партию из 7000 электромобилей Model 3, изготовленных в Китае. Если ранее Tesla утверждала, что производимые на заводе в Шанхае электромобили будут поставляться на внутренний рынок, то начавшие поступать в прошлом месяце сообщения из Китая показали, что планы компании изменились, и теперь она планирует начать экспорт произведённых в Китае автомобилей Model 3 на другие рынки.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, электромобиль, инвестиции
tesla, электромобиль, инвестиции
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