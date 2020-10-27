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Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд

В то время как Илон Маск намерен интегрировать аккумулятор в корпус электромобиля, китайцы активно разрабатывают идею сменных аккумуляторов. За последние два месяца в Китае появились станции замены аккумуляторов со скоростью до 30 секунд на машину. Это быстрее, чем залить бензин в топливный бак. Но затея всё ещё выглядит дорогим удовольствием для производителей. Поэтому все надежды связаны с государственными субсидиями.

Станция Geely по автоматической замене тяговых аккумуляторов

Станция Geely по автоматической замене тяговых аккумуляторов

Первой широко использовать замену аккумулятора в электромобилях начала китайская компания NIO. На станции автоматической замены робот, укрытый в подполе станции, извлекает разряженный тяговый аккумулятор и на его место устанавливает полностью заряженный. На всю процедуру, за исключением времени заезда и выезда электромобиля на станцию, уходит три минуты. Таких станций в Китае за три года развёрнуто 130 штук в 58 городах. Недавно NIO прошла рубеж замены одного миллиона батарей.

Превзойти NIO по числу станций автоматической замены тяговых аккумуляторов собирается компания Geely. Десять дней назад в Цзинане компания Geely в демонстрационном режиме открыла свою первую автоматическую станцию по замене аккумуляторов. Станция Geely меняет аккумулятор в два раза быстрее, чем станция NIO — за 90 секунд. Этого удалось добиться за счёт использования двух роботов: один снимает разряженный аккумулятор, а другой сразу же устанавливает заряженный.

Стенд по замене аккумуляторов на станции Geely

Стенд по замене аккумуляторов на станции Geely

Компания Geely за пять лет собирается построить в Китае и в ряде стран Юго-Восточной Азии 5000 станций по замене аккумуляторов. Это пока самый амбициозный план среди китайских производителей. Но в отличие от NIO компания Geely пока не будет предоставлять сервис по замене обычным водителям. Она собирается сделать ставку на обслуживание такси и машин в совместном пользовании.

Но самая быстрая на сегодня станция по замене тяговых аккумуляторов была открыта месяцем ранее компанией Changan New Energy. Эта станция также использует двух роботов для замены аккумулятора, но делает это за 30 секунд. Правда в компании делают оговорку, что пока машина для замены аккумуляторов въезжает на станцию, роботы совершают предварительные манипуляции. Впрочем, для водителя процесс длится полминуты, и это зачастую быстрее, чем заправить бензобак.

Компания Changan New Energy интересна не только быстрой заменой аккумуляторов. Она делает ставку на постепенную унификацию сменных аккумуляторов. Если учесть, что партнёром Changan New Energy является такой гигант на рынке аккумуляторов, как компания CATL, то в этом нет ничего удивительного. Как заявили в Changan New Energy, станции по замене аккумуляторов будут совместимы с электромобилями семи компаний, включая BAIC, GAC, SAIC, FAW Hongqi, Pentium and Dongfeng Qichen, Chang'an и JAC.

Станция по автоматической замене аккумуляторов компании NIO

Станция по автоматической замене аккумуляторов компании NIO

Конкуренция среди разработчиков и операторов станций по замене аккумуляторов может подтолкнуть к появлению интересных и массовых услуг на новом рынке. Однако аналитики отмечают, что сегодня эта услуга обходится производителям очень дорого. Фактически никто из них не получает на этом прибыль, а лишь терпит убытки и немалые. В этом плане компании надеются на помощь властей. С этого года китайские регуляторы уже начали поддерживать субсидиями электромобили с заменяемыми аккумуляторами и, вероятно, поддержат субсидиями операторов станций по замене аккумуляторов.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика,
Теги: электромобили, аккумуляторы, зарядная станция, китайские производители
электромобили, аккумуляторы, зарядная станция, китайские производители
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Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
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