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Сделка между NVIDIA и Arm принесёт выгоду разработчику графических процессоров Imagination Technologies

Сделка NVIDIA по поглощению Arm, которой в ближайшие полтора года предстоит пройти серию согласований в разных странах, выгодна не только разработчикам конкурирующей архитектуры RISC-V. Компания Imagination Technologies ожидает, что часть конкурентов NVIDIA станет её клиентами после заключения сделки.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Разработанные Imagination графические решения сейчас встречаются примерно в трети всех мобильных процессоров, используемых в смартфонах. Британские власти довольно болезненно реагировали на усиление контроля над Imagination со стороны китайских инвестиционных фондов, но теперь их внимание переключилось на Arm. Недавно вступивший в свои права генеральный директор Imagination Technologies Саймон Бересфорд-Уайли (Simon Beresford-Wylie) в интервью The Telegraph заявил, что компания будет «жадно и агрессивно» переманивать клиентов у Arm после перехода последней под контроль NVIDIA.

По мнению главы Imagination, любые сделки подобного рода формируют длительные периоды неопределённости, в случае с NVIDIA и Arm вряд ли всё ограничится полутора годами, отведёнными на согласование сделки. В пример приводится сделка между Nokia и Siemens в сфере инфраструктурных решений для сетей связи. По словам руководителя Imagination, который был очевидцем данной трансформации, на оптимизацию структуры объединённых компаний ушло не менее трёх лет.

Imagination рассчитывает, что NVIDIA будет искусственно ограничивать доступ клиентов Arm к определённым разработкам, а потому первой из компаний будет проще привлечь их своими графическими решениями. Заметим, что глава NVIDIA в одном из недавних интервью сообщил о готовности компании снабжать клиентов Arm графикой GeForce, не ограничивая их при этом в выборе графической платформы. Очевидно, Imagination на этот счёт имеет особое мнение, которое и позволяет ей видеть неплохие перспективы на период неопределённости, сформированный сделкой между NVIDIA и Arm.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: arm, nvidia, imagination technologies, imagination
arm, nvidia, imagination technologies, imagination
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