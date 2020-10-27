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Warhammer: Vermintide 2 стала временно бесплатной в Steam

Разработчики Warhammer: Vermintide 2 объявили об акции в Steam. Игра стала временно бесплатной — любой желающий может опробовать её до 2 ноября. Кроме того, если слешер от первого лица понравится, то его можно купить со скидкой 75 % (за 128 рублей).

Акция приурочена к празднованию пятилетней годовщины серии (Warhammer: End Times - Vermintide вышла в октябре 2015 года) и продлится до 2 ноября. Чтобы получить доступ, надо зайти в свою учётную запись и нажать кнопку «Играть», после чего пользователю предоставят доступ к стандартной версии игры. 

Релиз Warhammer: Vermintide 2 состоялся в марте 2018 года. Проект получил положительные оценки критиков, набрав 82 балла на Metacritic.

В августе Focus Home Interactive анонсировала пошаговую стратегию по вселенной Warhammer. Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground основана на вселенной Age of Sigmar от Games Workshop. Игру можно предзаказать в Steam за 1274 рубля (со скидкой 15 %). 

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик,
Теги: warhammer: vermintide 2, warhammer
warhammer: vermintide 2, warhammer
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