Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3

После пяти лет разработки группа энтузиастов выпустила модификацию Farewell of the White Wolf для The Witcher 2: Assassins of Kings. Она завершает историю Геральта, выступая в качестве неофициального эпилога. Проект создавался на базе сиквела, так как в 2015 году The Witcher 3 ещё не могла предложить нужный инструментарий для моддинга. В процессе разработки создатели смогли улучшить движок второй части и взять некоторые ресурсы из более современного продолжения.

Сюжет Farewell of the White Wolf рассказывает о свадьбе ведьмака Геральта из Ривии и чародейки Йеннифэр. В описании модификации сказано, что события повествования длятся три дня. За это время пользователи встретят старых друзей, столкнутся с неожиданными гостями и увидят не один роман. Судя по синопсису, Farewell of the White Wolf сможет удовлетворить всех, кому конца истории Геральта в дополнении The Witcher 3: Wild Hunt — Blood and Wine было недостаточно.

Скачать мод можно на сайте Nexus Mods после предварительной регистрации. Чтобы увидеть страницу, нужно в настройках аккаунта включить доступность контента для взрослых.

Перед установкой Farewell of the White Wolf рекомендуется сделать резервную копию сохранений для The Witcher 2, а затем очистить папку с ними.