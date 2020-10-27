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До конца дефицита производители будут выпускать в основном дорогие версии видеокарт GeForce RTX 30-й серии

В условиях тотальной нехватки видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30xx многие магазины начали вести открытую статистику поставок и продаж, чтобы у клиентов не складывалось впечатление, что всем вокруг везёт больше, чем им. Как пояснили представители одного из партнёров NVIDIA, пока графических процессоров поступает мало, выгоднее производить разогнанные видеокарты.

Источник изображения: ASUS

Источник изображения: ASUS

Под разогнанными модификациями видеокарт понимаются те, чьи рабочие частоты повышены относительно эталонных. Они нередко оснащаются более производительными системами охлаждения, богато украшены и укомплектованы, а потому стоят дороже. Производители на таких экземплярах зарабатывают больше, их выгоднее продавать, особенно сейчас, в условиях дефицита.

Как признались представители марки ASUS в комментариях британскому интернет-магазину Overclockers UK, сейчас приоритет отдаётся производству видеокарт GeForce RTX 30-й серии с повышенными номинальными частотами, а более доступные базовые модификации появятся в продаже по мере устранения дефицита. По поводу прогнозов относительно сроков сохранения дефицита представители интернет-магазина не расходятся во мнении с руководством NVIDIA, которое считает, что проблемы с доступностью видеокарт будут в той или иной мере решены только к началу следующего года.

В этой «бочке дёгтя» есть маленькая «ложка мёда». Как выясняется, на британском рынке ситуация с балансом спроса и предложения GeForce RTX 3090 чуть лучше, чем у более доступных видеокарт серии, а потому все оформленные сейчас заказы могут быть удовлетворены до конца декабря. Нельзя исключать, что и в других регионах более дорогие видеокарты быстрее насытят свой сегмент рынка, просто по той причине, что имеющих возможность их купить людей в условиях макроэкономической нестабильности окажется меньше.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, комментарии последних событий,
Теги: nvidia, ampere, видеокарты, asus, geforce rtx
nvidia, ampere, видеокарты, asus, geforce rtx
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