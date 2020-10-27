До конца дефицита производители будут выпускать в основном дорогие версии видеокарт GeForce RTX 30-й серии

В условиях тотальной нехватки видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30xx многие магазины начали вести открытую статистику поставок и продаж, чтобы у клиентов не складывалось впечатление, что всем вокруг везёт больше, чем им. Как пояснили представители одного из партнёров NVIDIA, пока графических процессоров поступает мало, выгоднее производить разогнанные видеокарты.

Под разогнанными модификациями видеокарт понимаются те, чьи рабочие частоты повышены относительно эталонных. Они нередко оснащаются более производительными системами охлаждения, богато украшены и укомплектованы, а потому стоят дороже. Производители на таких экземплярах зарабатывают больше, их выгоднее продавать, особенно сейчас, в условиях дефицита.

Как признались представители марки ASUS в комментариях британскому интернет-магазину Overclockers UK, сейчас приоритет отдаётся производству видеокарт GeForce RTX 30-й серии с повышенными номинальными частотами, а более доступные базовые модификации появятся в продаже по мере устранения дефицита. По поводу прогнозов относительно сроков сохранения дефицита представители интернет-магазина не расходятся во мнении с руководством NVIDIA, которое считает, что проблемы с доступностью видеокарт будут в той или иной мере решены только к началу следующего года.

В этой «бочке дёгтя» есть маленькая «ложка мёда». Как выясняется, на британском рынке ситуация с балансом спроса и предложения GeForce RTX 3090 чуть лучше, чем у более доступных видеокарт серии, а потому все оформленные сейчас заказы могут быть удовлетворены до конца декабря. Нельзя исключать, что и в других регионах более дорогие видеокарты быстрее насытят свой сегмент рынка, просто по той причине, что имеющих возможность их купить людей в условиях макроэкономической нестабильности окажется меньше.