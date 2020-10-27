Honor готовит фитнес-браслет Band 6 с большим дисплеем Full-Screen

Китайская компания Huawei, чей мобильный бизнес оказался под ударом американских санкций, готовит новое носимое устройство. По информации интернет-источников, в скором времени на рынок выйдет фитнес-трекер Honor Band 6.

Утверждается, что новинка станет первым смарт-браслетом Honor с дисплеем Full-Screen. Иными словами, экран займёт практически всю площадь поверхности основного модуля. Это позволит выводить больше информации и повысит удобство повседневного использования.

Технические характеристики готовящегося гаджета пока, увы, не раскрываются. Можно предположить, что он, как и предшественник, будет оборудован датчиком частоты сердечных сокращений и сможет измерять уровень содержания кислорода в крови.

Разумеется, будут реализованы различные режимы тренировок. Герметичное исполнение позволит использовать браслет во время занятий водными видами спорта.

Интернет-источники добавляют, что в дальнейшем трекер Honor Band 6 с незначительными модификациями может появиться в ассортименте родительской компании Huawei под именем Band 5.

По мнению сетевых наблюдателей, официальная презентация новинки состоится в следующем месяце.