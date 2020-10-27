Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite получат приёмник GPS и датчик ЧСС

В базе Федеральной комиссии связи США (FCC) появилась информация о часах Mi Watch Lite, которые готовит к выпуску китайская компания Xiaomi. На некоторых рынках гаджет может выйти под брендом Redmi.

Известно, что устройство будет оборудовано 1,41-дюймовым прямоугольным дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Упомянута функция автоматической регулировки яркости экрана в зависимости от текущих условий освещённости.

Посредством беспроводной связи Bluetooth 5.1 часы смогут обмениваться данными со смартфонами под управлением операционных систем Android и iOS. В оснащение войдёт приёмник спутниковой навигационной системы GPS.

Смарт-хронометр сможет в круглосуточном режиме фиксировать изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС). Наконец, сообщается, что устройство будет заключено в герметичный корпус с возможностью погружения под воду на глубину до 50 метров.

Владельцам будут доступны различные фитнес-режимы. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 230 мА·ч.

Сертификация FCC означает, что часы Xiaomi Mi Watch Lite дебютируют на коммерческом рынке в самое ближайшее время.