Первая партия из 7000 Tesla Model 3 китайской сборки отправилась в Европу

Вчера на Гигафабрике Tesla в Шанхае, где впервые за пределами США была начата сборка электромобилей компании, состоялась церемония первой экспортной поставки машин в Европу. Первая партия электромобилей Model 3 китайской сборки в размере около 7000 штук должна отплыть морем сегодня. Месяц спустя судно доставит машины в один из бельгийских портов.

По словам представителей компании, покупатели машин Tesla Model 3 определённой комплектации уже уведомлены, что их заказ обслужат доставкой машин китайской, а не американской сборки. Китайские Model 3 будут продаваться по всей Европе, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Португалию, Швейцарию и Швецию.

Шанхайский завод Tesla начал выпускать машины в канун нового 2020 года. К октябрю сборочные линии завода вышли на запланированную для первой фазы запуска завода мощность — 3500–4000 единиц в неделю. За весь период с начала выпуска машин предприятие собрало 85 тыс. электромобилей Tesla Model 3, сгенерировав порядка 21,6 мдрд юаней ($3,22 млрд).

Следует сказать, что Tesla является владельцем шанхайского сборочного завода. Это исключительная уступка властей для иностранной компании. Тем самым она также будет зарабатывать на экспорте в Европу. Доставка электромобилей морем из Китая будет несколько дольше, чем морем же из США. Однако сборка в Китае обещает оказаться дешевле, а экспорт — прибыльнее. Главное, чтобы европейские автолюбители не испугались шильдика «Сделано в Китае».