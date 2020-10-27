3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаПервая партия из 7000 Tesla Model 3 кита...
Новости Hardware

Первая партия из 7000 Tesla Model 3 китайской сборки отправилась в Европу

Вчера на Гигафабрике Tesla в Шанхае, где впервые за пределами США была начата сборка электромобилей компании, состоялась церемония первой экспортной поставки машин в Европу. Первая партия электромобилей Model 3 китайской сборки в размере около 7000 штук должна отплыть морем сегодня. Месяц спустя судно доставит машины в один из бельгийских портов.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

По словам представителей компании, покупатели машин Tesla Model 3 определённой комплектации уже уведомлены, что их заказ обслужат доставкой машин китайской, а не американской сборки. Китайские Model 3 будут продаваться по всей Европе, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Португалию, Швейцарию и Швецию.

Шанхайский завод Tesla начал выпускать машины в канун нового 2020 года. К октябрю сборочные линии завода вышли на запланированную для первой фазы запуска завода мощность — 3500–4000 единиц в неделю. За весь период с начала выпуска машин предприятие собрало 85 тыс. электромобилей Tesla Model 3, сгенерировав порядка 21,6 мдрд юаней ($3,22 млрд).

Следует сказать, что Tesla является владельцем шанхайского сборочного завода. Это исключительная уступка властей для иностранной компании. Тем самым она также будет зарабатывать на экспорте в Европу. Доставка электромобилей морем из Китая будет несколько дольше, чем морем же из США. Однако сборка в Китае обещает оказаться дешевле, а экспорт — прибыльнее. Главное, чтобы европейские автолюбители не испугались шильдика «Сделано в Китае».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
По мнению Tesla, дефекты в подвесках Model S и X — это вина китайских водителей или плохих дорог
Квартальный отчёт Tesla воодушевил аналитиков: акции компании подскочили в цене на 5 %
Китайские Tesla Model 3 скоро начнут поставляться в Европу
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде техники Apple на $50 млн. iPhone, iPad и прочее вывозили чемоданами
В России показан прототип аэромобиля с дальностью полёта до 600 км
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, экспорт, электромобили, европа
tesla, экспорт, электромобили, европа
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 141
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 137
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 112

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
WekaIO анонсировала облачное хранилище данных для высоких нагрузок 24 мин.
Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum 57 мин.
Пандемия обрушила доходы российской IT-отрасли на 40 % по данным Минцифры 4 ч.
Приложение ClipDrop позволит легко переносить реальные объекты в Photoshop и другие редакторы 4 ч.
Netflix снимет сериал по мотивам франшизы Assassin's Creed 5 ч.
FIFA 21 выйдет на консолях нового поколения 4 декабря 5 ч.
Apple Music для Android теперь умеет сводить треки для плавных переходов. В версии для iOS такого нет 6 ч.
Дополнение с управляемым Вергилием для оригинальной Devil May Cry 5 выйдет 15 декабря 8 ч.
Число игроков в DiRT Rally 2.0 превысило 9 миллионов человек 8 ч.
Акции SAP рухнули на 21 %, несмотря на неплохие итоги квартала 8 ч.
Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей» 25 мин.
Подключение Xbox Series X и видеокарт NVIDIA Ampere через некоторые AV-ресиверы с HDMI 2.1 обеспечит лишь чёрный экран 3 ч.
В прошлом месяце число активных iPhone перевалило за 1 миллиард 3 ч.
Waymo и Daimler будут вместе разрабатывать самоуправляемые грузовики 3 ч.
Прототип первого в мире электронного калькулятора продаётся за $50 000 5 ч.
Apple пытается создать прочное покрытие для гибких дисплеев, но гибкий iPhone вряд ли появится скоро 6 ч.
Представлены оверклокерские платы MSI MEG B550 Unify и Unify-X, которым позавидуют многие модели на X570 6 ч.
Компьютер Apple iMac с ARM-процессором A14T выйдет в первой половине 2021 года 6 ч.
HMD Global планирует вывести Nokia в лидеры рынка смартфонов в ближайшие годы 6 ч.
СХД Huawei Dorado 18600 v6 поставила абсолютный рекорд в тестах SPC-1 7 ч.