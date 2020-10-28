Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000

Компания AMD сегодня официально представит новую серию графических карт Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2. Презентация начнётся в 19:00 по московскому времени. Посмотреть её можно будет либо прямо здесь, либо на официальном YouTube-канале AMD, а также на официальном сайте компании.

Во время трансляции, посмотреть которую можно будет прямо здесь, AMD подробно расскажет о графике Radeon RX 6000-й серии и архитектуре AMD RDNA 2. К генеральному директору AMD доктору Лизе Су присоединятся вице-президент и генеральный директор Radeon Technologies Group Скотт Херкельман, а также старший директор Radeon Лора Смит, которые подробнее расскажут об этом анонсе.

После анонса AMD выпустит видео, в котором подробно расскажет о том, как обеспечит наилучшую игровую платформу с помощью комбинации графики Radeon RX 6000-й серии и процессоров Ryzen 5000-й серии. Главный архитектор игровых решений Фрэнк Азор расскажет о том, как AMD разработала и оптимизировала платформу для DIY, сборщиков систем и других партнёров, а также о том, как AMD продолжает улучшать общее впечатление от игрового процесса.

На сегодняшнем виртуальном мероприятии нас может ожидать анонс как минимум трёх видеокарт. Официальные названия моделей по-прежнему остаются неизвестными, но если верить последним утечкам, то речь идёт о Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Все три видеокарты построены на базе графического процессора Navi 21.

Флагманской модели Radeon RX 6900 XT приписывают GPU с 5120 потоковыми процессорами и 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6 с 256-битной шиной. Предполагается, что графический процессор новинки сможет работать в диапазоне частот от 2040 до 2330 МГц. Данная модель видеокарты первое время будет эксклюзивом компании AMD, то есть будет предлагаться только в эталонном исполнении и в довольно ограниченных количествах.

Графическому чипу видеокарты Radeon RX 6800 XT приписывают 4608 потоковых процессоров и диапазон частот от 2015 до 2250 МГц. Здесь будут те же 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 с той же шиной шириной 256 бит. Младшая из новинок Radeon RX 6800 тоже унаследует 16 Гбайт памяти и 256-разрядную шину, но количество потоковых процессоров будет уменьшено до 4096 штук. Графический чип будет работать в диапазоне частот от 1815 до 2150 МГц.

По всей видимости, три перечисленные выше модели видеокарт поступят в продажу в этом году. На это AMD указывала и во вчерашнем квартальном отчёте. А вот младшие модели новой серии — Radeon RX 6700 и Radeon RX 6700 XT на базе GPU Navi 22 — придётся подождать до начала будущего года.

Ранее мы уже видели, как будут выглядеть новые видеокарты серии Radeon RX 6000. Старшие модели получат массивные системы охлаждения с тремя вентиляторами. Младшие будут использовать более компактные СО с двумя вентиляторами. Новинки также получат по два 8-контактных разъёма для дополнительного питания. Точные данные об уровне энергопотребления видеокарт Radeon RX 6000 пока остаются неизвестными, но слухи приписывают диапазон от 255 до 320 Вт для старших моделей. Для неэталонных вариантов значения энергопотребления могут оказаться ещё выше.

Конечно же, официальную информацию о технических характеристиках и возможностях новых видеокарт Radeon RX 6000 мы сможем узнать только в рамках презентации, а также из последующих обзоров. Однако первые результаты производительности одной из моделей намекают, что новинки Radeon смогут составить прямую конкуренцию последним решениям NVIDIA на базе архитектуры Ampere.

Ожидается, что одной из главных особенностей новых видеокарт Radeon RX 6000 станет появление поддержки аппаратной трассировки лучей. Более того, данная информация ранее была подтверждена самой AMD на одном из презентационных слайдов компании ещё в рамках анонса графических решений серии Radeon RX 5000.

Весьма вероятно, что AMD также покажет обновлённую технологию FidelityFX. Она представляет собой аналог технологии NVIDIA DLSS, которая позволяет искусственно масштабировать изображение до более высокого разрешения без потери производительности.

Последняя информация также указывает, что AMD постаралась более ответственно подойти к вопросу организации старта продаж новой серии графических карт Radeon RX 6000, чтобы не повторить недавний печальный опыт NVIDIA. Компания порекомендовала ретейлерам более внимательно следить за ситуацией с ботами и перекупщиками и не рекомендует продавать больше одной видеокарты одному покупателю. Поможет ли это избежать дефицита — покажет время.

О ценах на новые видеокарты серии Radeon RX 6000 пока, к сожалению, информации нет. Их мы, вероятно, сможем узнать уже непосредственно в рамках презентации новых графических решений AMD сегодня вечером.