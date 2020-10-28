3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостивидеокартыСегодня — презентация AMD, на которой бу...
Новости Hardware

Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000

Компания AMD сегодня официально представит новую серию графических карт Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2. Презентация начнётся в 19:00 по московскому времени. Посмотреть её можно будет либо прямо здесь, либо на официальном YouTube-канале AMD, а также на официальном сайте компании.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Во время трансляции, посмотреть которую можно будет прямо здесь, AMD подробно расскажет о графике Radeon RX 6000-й серии и архитектуре AMD RDNA 2. К генеральному директору AMD доктору Лизе Су присоединятся вице-президент и генеральный директор Radeon Technologies Group Скотт Херкельман, а также старший директор Radeon Лора Смит, которые подробнее расскажут об этом анонсе.

После анонса AMD выпустит видео, в котором подробно расскажет о том, как обеспечит наилучшую игровую платформу с помощью комбинации графики Radeon RX 6000-й серии и процессоров Ryzen 5000-й серии. Главный архитектор игровых решений Фрэнк Азор расскажет о том, как AMD разработала и оптимизировала платформу для DIY, сборщиков систем и других партнёров, а также о том, как AMD продолжает улучшать общее впечатление от игрового процесса.

На сегодняшнем виртуальном мероприятии нас может ожидать анонс как минимум трёх видеокарт. Официальные названия моделей по-прежнему остаются неизвестными, но если верить последним утечкам, то речь идёт о Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Все три видеокарты построены на базе графического процессора Navi 21.

Флагманской модели Radeon RX 6900 XT приписывают GPU с 5120 потоковыми процессорами и 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6 с 256-битной шиной. Предполагается, что графический процессор новинки сможет работать в диапазоне частот от 2040 до 2330 МГц. Данная модель видеокарты первое время будет эксклюзивом компании AMD, то есть будет предлагаться только в эталонном исполнении и в довольно ограниченных количествах.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Графическому чипу видеокарты Radeon RX 6800 XT приписывают 4608 потоковых процессоров и диапазон частот от 2015 до 2250 МГц. Здесь будут те же 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 с той же шиной шириной 256 бит. Младшая из новинок Radeon RX 6800 тоже унаследует 16 Гбайт памяти и 256-разрядную шину, но количество потоковых процессоров будет уменьшено до 4096 штук. Графический чип будет работать в диапазоне частот от 1815 до 2150 МГц.

По всей видимости, три перечисленные выше модели видеокарт поступят в продажу в этом году. На это AMD указывала и во вчерашнем квартальном отчёте. А вот младшие модели новой серии — Radeon RX 6700 и Radeon RX 6700 XT на базе GPU Navi 22 — придётся подождать до начала будущего года

Ранее мы уже видели, как будут выглядеть новые видеокарты серии Radeon RX 6000. Старшие модели получат массивные системы охлаждения с тремя вентиляторами. Младшие будут использовать более компактные СО с двумя вентиляторами. Новинки также получат по два 8-контактных разъёма для дополнительного питания. Точные данные об уровне энергопотребления видеокарт Radeon RX 6000 пока остаются неизвестными, но слухи приписывают диапазон от 255 до 320 Вт для старших моделей. Для неэталонных вариантов значения энергопотребления могут оказаться ещё выше. 

Конечно же, официальную информацию о технических характеристиках и возможностях новых видеокарт Radeon RX 6000 мы сможем узнать только в рамках презентации, а также из последующих обзоров. Однако первые результаты производительности одной из моделей намекают, что новинки Radeon смогут составить прямую конкуренцию последним решениям NVIDIA на базе архитектуры Ampere.

Ожидается, что одной из главных особенностей новых видеокарт Radeon RX 6000 станет появление поддержки аппаратной трассировки лучей. Более того, данная информация ранее была подтверждена самой AMD на одном из презентационных слайдов компании ещё в рамках анонса графических решений серии Radeon RX 5000.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Весьма вероятно, что AMD также покажет обновлённую технологию FidelityFX. Она представляет собой аналог технологии NVIDIA DLSS, которая позволяет искусственно масштабировать изображение до более высокого разрешения без потери производительности.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Последняя информация также указывает, что AMD постаралась более ответственно подойти к вопросу организации старта продаж новой серии графических карт Radeon RX 6000, чтобы не повторить недавний печальный опыт NVIDIA. Компания порекомендовала ретейлерам более внимательно следить за ситуацией с ботами и перекупщиками и не рекомендует продавать больше одной видеокарты одному покупателю. Поможет ли это избежать дефицита — покажет время.

О ценах на новые видеокарты серии Radeon RX 6000 пока, к сожалению, информации нет. Их мы, вероятно, сможем узнать уже непосредственно в рамках презентации новых графических решений AMD сегодня вечером.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первые результаты тестов Radeon RX 6800 XT в 3DMark внушают оптимизм
Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)
Видеокартам Radeon RX 6000 приписали возможность разгоняться до 2800 МГц
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Флагманские Radeon RX 6000 сравняются с GeForce RTX 3080 по энергопотреблению
Видеокарты Radeon RX 6000 превзойдут игровые флагманы NVIDIA по частотам, но что это значит — неясно
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: amd radeon, radeon rx 6000, видеокарты, презентация
amd radeon, radeon rx 6000, видеокарты, презентация
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 157
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 140
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 121
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z
Слухи: грядущий патч позволит Sekiro: Shadows Die Twice работать при 60 кадрах/с на PS5 28 мин.
Ремастер Star Wars Episode I: Racer без предупреждения вышел на Xbox One 31 мин.
Шила в мешке утаить не удалось: Insomniac пришлось подтвердить ещё одного злодея для Marvel's Spider-Man: Miles Morales 33 мин.
Слухи: Tearaway Unfolded тоже получила патч, ускоряющий загрузки 36 мин.
Cyberpunk 2077 не сможет претендовать на награды The Game Awards 2020, даже если выйдет в этом году 37 мин.
Разработчики Ghostrunner в последний момент перенесли релиз Switch-версии на ноябрь 41 мин.
Российская система на базе компьютерного зрения позволит анализировать поток клиентов 4 ч.
IBM улучшит поддержку Kubernetes в четвёртом квартале 10 ч.
WekaIO анонсировала облачное хранилище данных для высоких нагрузок 11 ч.
Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum 11 ч.
Iiyama представила вогнутые игровые мониторы G-Master Red Eagle диагональю до 32" 7 мин.
Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000 37 мин.
Cherry представила механическую клавиатуру и две мыши для любителей игр 43 мин.
AMD убеждена, что сможет справляться с растущим спросом на свою продукцию 2 ч.
Российские исследователи предложили лазерную «свечу» для двигателей спутников 3 ч.
Под сдвижным экраном смартфона F(x)tec Pro1-X скрывается QWERTY-клавиатура 4 ч.
Новый Linux-ноутбук System76 Galago Pro оснащён чипом Intel Tiger Lake и весит 1,4 кг 4 ч.
Ридер Onyx Boox Poke3 на базе Android 10 оснащён чипом Snapdragon 636 и портом USB Type-C 4 ч.
Высокая динамика курса акций AMD сделала возможной покупку Xilinx 5 ч.
Новая статья: Что даёт «K»: выжимаем из Core i7-10700K максимум возможного 10 ч.