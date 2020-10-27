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Официально: AMD объединится с Xilinx и при этом не потратит ни цента

Когда компания Xilinx недавно отчитывалась о результатах квартала, руководство отказалось комментировать слухи о готовящейся сделке с AMD. А вот сама AMD перед публикацией своего квартального отчёта подтвердила, что сделка состоится. Компании обменяются акциями, сделку планируется завершить до конца следующего года.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Стоимость активов, которые перейдут под контроль AMD, действительно оценена в $35 млрд, как и обсуждалось на уровне слухов. Другое дело, что AMD для оформления сделки не потребуется прибегать к заимствованиям. Стороны просто договорились обменяться акциями из расчёта 1,7234 акции AMD за одну акцию Xilinx. Когда обмен состоится, действующие акционеры AMD будут контролировать примерно 74 процента объединённой компании, а 26 процентов достанутся акционерам Xilinx. С точки зрения американского законодательства сделка будет проходить как реорганизация, не требующая налоговых выплат.

Общая капитализация объединённой компании достигнет $135 млрд, а ёмкость совокупного рынка AMD оценивает в $110 млрд. Программируемые матрицы Xilinx, как ожидается, будут использоваться в серверных решениях, продвигаемых компанией AMD. Руководить объединённой компанией продолжит Лиза Су (Lisa Su), в состав совета директоров войдут два представителя Xilinx, а действующий глава этой компании Виктор Пэн (Victor Peng) займёт статус президента AMD, отвечающего за профильный бизнес. Через полтора года после закрытия сделки AMD рассчитывает снизить операционные расходы на $300 млн в год за счёт оптимизации деятельности объединённых компаний. До завершения сделки в конце 2021 года AMD и Xilinx останутся самостоятельными компаниями.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: amd, xilinx, сделка, плис, fpga
amd, xilinx, сделка, плис, fpga
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