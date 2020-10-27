Официально: AMD объединится с Xilinx и при этом не потратит ни цента

Когда компания Xilinx недавно отчитывалась о результатах квартала, руководство отказалось комментировать слухи о готовящейся сделке с AMD. А вот сама AMD перед публикацией своего квартального отчёта подтвердила, что сделка состоится. Компании обменяются акциями, сделку планируется завершить до конца следующего года.

Стоимость активов, которые перейдут под контроль AMD, действительно оценена в $35 млрд, как и обсуждалось на уровне слухов. Другое дело, что AMD для оформления сделки не потребуется прибегать к заимствованиям. Стороны просто договорились обменяться акциями из расчёта 1,7234 акции AMD за одну акцию Xilinx. Когда обмен состоится, действующие акционеры AMD будут контролировать примерно 74 процента объединённой компании, а 26 процентов достанутся акционерам Xilinx. С точки зрения американского законодательства сделка будет проходить как реорганизация, не требующая налоговых выплат.

Общая капитализация объединённой компании достигнет $135 млрд, а ёмкость совокупного рынка AMD оценивает в $110 млрд. Программируемые матрицы Xilinx, как ожидается, будут использоваться в серверных решениях, продвигаемых компанией AMD. Руководить объединённой компанией продолжит Лиза Су (Lisa Su), в состав совета директоров войдут два представителя Xilinx, а действующий глава этой компании Виктор Пэн (Victor Peng) займёт статус президента AMD, отвечающего за профильный бизнес. Через полтора года после закрытия сделки AMD рассчитывает снизить операционные расходы на $300 млн в год за счёт оптимизации деятельности объединённых компаний. До завершения сделки в конце 2021 года AMD и Xilinx останутся самостоятельными компаниями.