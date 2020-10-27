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Tinder запустил функцию видеочатов по всему миру

Сервис для виртуальных знакомств Tinder запустил функцию общения при помощи видеочатов по всему миру. Об этом пишет Engadget. Компания объявила об этом после тестирования функции в США и ряде других стран.

Разработчики аргументировали решение тем, что это обезопасит пользователей от встреч на период пандемии. Кроме этого, им не придётся пользоваться сторонними видеочатами. Представитель компании подчеркнул, что с учётом запуска новой функции, приоритетом остаётся безопасность пользователей.

Чтобы воспользоваться опцией, обоим партнёрам нужно нажать на значок видеокамеры. Пока это не случится, собеседники не увидят лица друг друга. Видеосвязь можно отключить в любой момент. Также Tinder дал несколько советов пользователям по оформлению кадра: разработчики посоветовали снимать на фоне книжных полок или других элементов, которые смогут рассказать больше о себе.

Напомним, что в 2019 году Tinder вошёл в список организаторов распространения информации. Это означает, что компания обязана предоставлять ФСБ все необходимые данные о пользователях, включая фото и переписку.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: tinder, приложения, приложения для смартфона, социальные сети
tinder, приложения, приложения для смартфона, социальные сети
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