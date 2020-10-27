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Zhaoxin получила от VIA патенты на архитектуру x86: теперь китайцы смогут конкурировать с AMD и Intel

Китайская компания Zhaoxin Semiconductor была создана в 2013 году в качестве совместного предприятия тайваньской VIA Technologies и китайского правительства Шанхая. Она уже выпускает соответствующие процессоры (пока только на внутреннем рынке), но теперь стала владельцем части интеллектуальной собственности компании VIA, связанной с x86-совместимыми процессорами.

digitimes.com

digitimes.com

VIA в документах для Тайваньской фондовой биржи (TWSE) сообщила о продаже компании Zhaoxin часть своей интеллектуальной собственности, касающейся чипсетов. VIA собирается осуществить передачу технологий шанхайской компании через свои дочерние подразделения Viabase и Viatech. Сумма сделки оценивается в $138,97 млн.

Кроме того, через Viabase Zhaoxin получит некоторые технологии и данные, касающиеся процессоров — эта сделка оценивается в $118 млн. Таким образом, общая сумма должна составить $257 млн. А VIA рассчитывает на прибыль в размере около $197 млн по результатам продажи интеллектуальной собственности.

VIA подчеркнула, что этот шаг улучшит позиции в Китае и при этом не окажет отрицательного влияния на дальнейшее развитие бизнеса. Стоит отметить, что сейчас 14,75 % акций Zhaoxin принадлежит VIA.

Кстати, в начале года на рынке появились любопытные чипы x86, созданные Zhaoxin в сотрудничестве с VIA Technologies. Они пока стали самым значимым результатом сотрудничества между двумя структурами, которое началось в 2013 году. Тесты показывают, что этим процессорам ещё далеко до творений Intel и AMD. Но в будущем мы можем получить и более впечатляющие решения. А недавно стало известно о планах Zhaoxin по выпуску видеокарт на базе графических технологий компании Imagination.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, SoC и микросхемы-контроллеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: via, via technologies, zhaoxin, процессор, китай
via, via technologies, zhaoxin, процессор, китай
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