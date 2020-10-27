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Крошечный компьютер Chuwi LarkBox Pro выполнен в корпусе объёмом 0,16 литра и оценён в $220

Компания Chuwi начала приём заказов на миниатюрный неттоп LarkBox Pro, построенный на платформе Intel Gemini Lake Refresh. Устройство заключено в корпус объёмом всего 0,16 литра.

Применён процессор Celeron J4125, содержащий четыре вычислительных ядра без поддержки многопоточности с номинальной тактовой частотой 2,0 ГГц (повышается до 2,7 ГГц). Чип работает в связке с 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4, а за хранение данных отвечает флеш-модуль eMMC вместимостью 128 Гбайт. Дополнительно можно установить твердотельный накопитель М.2 2242 SSD и карту памяти microSD.

Устройство имеет размеры 61 × 61 × 43 мм и весит 127 г. Набор разъёмов включает интерфейс HDMI для вывода изображения, два порта USB 3.0 Type-A, симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Предусмотрены контроллер беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с диапазонами 2,4/5 ГГц и адаптер Bluetooth 5.1. На крошечном компьютере может применяться операционная система Windows 10 или программная платформа с ядром Linux. Устройство можно закрепить на задней стенке компьютерного монитора.

Неттоп Chuwi LarkBox Pro предлагается по ориентировочной цене 220 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры,
Теги: chuwi, неттоп, мини-пк, компьютер
chuwi, неттоп, мини-пк, компьютер
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