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Мониторы ViewSonic VG2756-2K и VG2756-4K можно использовать как док-станции для ноутбуков

Компания ViewSonic анонсировала мониторы VG2756-2K и VG2756-4K, выполненные на матрицах IPS размером 27 дюймов по диагонали. Первая модель обладает разрешением 2К (2560 × 1440 пикселей), а вторая соответствует стандарту 4К (3840 × 2160 точек).

Новинки способны выполнять функции док-станции. В частности, доступен интерфейс USB Type-C с возможностью подачи энергии: к этому симметричному разъёму при помощи одного кабеля может быть подключён портативный компьютер. Кроме того, есть сетевое гнездо Ethernet RJ45, концентратор USB Type-A, а также порты HDMI и DisplayPort.

Панели обладают яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 50 000 000:1. Время отклика равно 5 мс, а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

В оснащение входят 2-ваттные стереофонические динамики. Подставка позволяет переводить экран из альбомной ориентации в портретную. Можно регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также высоту по отношению к поверхности стола в пределах 130 мм.

Мониторы поступят в продажу до конца текущего месяца: младшая версия обойдётся в 380 долларов США, старшая — в 500 долларов. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: viewsonic, монитор
viewsonic, монитор
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