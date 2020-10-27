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Подробный взгляд на PlayStation 5 и аксессуары: распаковка, установка в двух положениях и галерея «живых» фото

Как и гласила утечка, сегодня, 27 октября, спало эмбарго на распаковку PlayStation 5. Благодаря этому на профильных ресурсах, в том числе на YouTube-канале Маркуса Браунли (Marques Brownlee), которому Sony приcлала консоль, появилось тематическое видео. Он вскрыл коробку с приставкой и подробно продемонстрировал её вживую, включая установку в двух положениях — вертикальном и горизонтальном.

Коробка с PS5 оформлена в минималистичном стиле. Сама консоль надёжно упакована и поставляется с защитой от ударов при транспортировке. Если посмотреть вживую, то приставка кажется довольно большой и высокой, хотя по официальным размерам этого и не скажешь. Аналогичное замечание сделал и Маркус Браунли.

После распаковки блогер поставил PlayStation 5 на стол и начал демонстрировать её особенности. Он показал покрытие внешних пластин, на которых имеются мелкие геометрические знаки, обозначающие клавиши на контроллерах PlayStation, дисковод Blu-ray, установку в вертикальном и горизонтальном положении. А ещё Маркус Браунли сравнил приставку с PS4 и Xbox Series X, назвав PlayStation 5 «тяжёлой».

Вторая половина ролика посвящена распаковке аксессуаров — геймпада DualSense, HD-камеры и беспроводных наушников Pulse 3D Wireless Headset. Последние ощущаются массивными и обладают футуристическим дизайном, подходящим под PS5.

PlayStation 5
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Параллельно издание The Verge опубликовало подборку качественных «живых» фотографий PlayStation 5, которая присутствует выше.

Запуск PS5 в России состоится 19 ноября 2020 года. Цена приставки составляет 37 999 руб. за цифровую версию и 46 999 руб. за издание с дисководом Blu-ray.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, ps5, sony
playstation 5, ps5, sony
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