3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиOnePlus отложила запуск первых фирменных...
Новости Hardware

OnePlus отложила запуск первых фирменных умных часов

Ранее в этом месяце в ходе мероприятия, посвящённого анонсу нового флагманского смартфона 8Т, OnePlus сообщила, что готовит к скорому запуску свои первые умные часы. Слухи о разработке носимых устройств китайской компанией ходят ещё с 2016 года, а недавние утечки указывали на то, что OnePlus выпустит свои умные часы до конца октября. Однако месяц подходит к концу, а релиз так и не состоялся.

phonearena.com

phonearena.com

Теперь, согласно информации, которой поделились сразу несколько источников, в планы по запуску носимых устройств OnePlus были внесены изменения. В частности, полноценная презентация OnePlus Watch была отложена, и новая дата их выпуска ещё не назначена. Причины этого неизвестны, однако предполагается, что в процессе разработки или производства устройства могли возникнуть сложности, которые компания хочет устранить до полномасштабного запуска часов.

В данный момент достоверно известно лишь то, что OnePlus Watch получат традиционный круглый дизайн. Кроме того, учитывая, что компания тесно сотрудничает с Qualcomm, можно ожидать, что часы будут основаны на новейшем чипе Snapdragon Wear 4100 или 4100+.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Готовящиеся умные часы OnePlus Watch получат круглый экран и дебютируют с OnePlus 8T
Загадочные смарт-часы OnePlus Watch показались на сайте регулятора
Смарт-часы OnePlus Watch могут выйти в 2020 году
Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+
Маловато будет: графика Intel Iris Xe Max едва превзошла NVIDIA GeForce MX330 в последнем тесте
Ситуация с доступностью GeForce RTX 3070 будет в разы лучше, но видеокарт на всех не хватит
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, слухи, разработка и производство электроники, носимая электроника,
Теги: слухи, утечка, носимая электроника, умные часы, oneplus
слухи, утечка, носимая электроника, умные часы, oneplus
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 141
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 137
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 112

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
WekaIO анонсировала облачное хранилище данных для высоких нагрузок 24 мин.
Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum 57 мин.
Пандемия обрушила доходы российской IT-отрасли на 40 % по данным Минцифры 4 ч.
Приложение ClipDrop позволит легко переносить реальные объекты в Photoshop и другие редакторы 4 ч.
Netflix снимет сериал по мотивам франшизы Assassin's Creed 5 ч.
FIFA 21 выйдет на консолях нового поколения 4 декабря 5 ч.
Apple Music для Android теперь умеет сводить треки для плавных переходов. В версии для iOS такого нет 6 ч.
Дополнение с управляемым Вергилием для оригинальной Devil May Cry 5 выйдет 15 декабря 8 ч.
Число игроков в DiRT Rally 2.0 превысило 9 миллионов человек 8 ч.
Акции SAP рухнули на 21 %, несмотря на неплохие итоги квартала 8 ч.
Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей» 25 мин.
Подключение Xbox Series X и видеокарт NVIDIA Ampere через некоторые AV-ресиверы с HDMI 2.1 обеспечит лишь чёрный экран 3 ч.
В прошлом месяце число активных iPhone перевалило за 1 миллиард 3 ч.
Waymo и Daimler будут вместе разрабатывать самоуправляемые грузовики 3 ч.
Прототип первого в мире электронного калькулятора продаётся за $50 000 5 ч.
Apple пытается создать прочное покрытие для гибких дисплеев, но гибкий iPhone вряд ли появится скоро 6 ч.
Представлены оверклокерские платы MSI MEG B550 Unify и Unify-X, которым позавидуют многие модели на X570 6 ч.
Компьютер Apple iMac с ARM-процессором A14T выйдет в первой половине 2021 года 6 ч.
HMD Global планирует вывести Nokia в лидеры рынка смартфонов в ближайшие годы 6 ч.
СХД Huawei Dorado 18600 v6 поставила абсолютный рекорд в тестах SPC-1 7 ч.