OnePlus отложила запуск первых фирменных умных часов

Ранее в этом месяце в ходе мероприятия, посвящённого анонсу нового флагманского смартфона 8Т, OnePlus сообщила, что готовит к скорому запуску свои первые умные часы. Слухи о разработке носимых устройств китайской компанией ходят ещё с 2016 года, а недавние утечки указывали на то, что OnePlus выпустит свои умные часы до конца октября. Однако месяц подходит к концу, а релиз так и не состоялся.

Теперь, согласно информации, которой поделились сразу несколько источников, в планы по запуску носимых устройств OnePlus были внесены изменения. В частности, полноценная презентация OnePlus Watch была отложена, и новая дата их выпуска ещё не назначена. Причины этого неизвестны, однако предполагается, что в процессе разработки или производства устройства могли возникнуть сложности, которые компания хочет устранить до полномасштабного запуска часов.

В данный момент достоверно известно лишь то, что OnePlus Watch получат традиционный круглый дизайн. Кроме того, учитывая, что компания тесно сотрудничает с Qualcomm, можно ожидать, что часы будут основаны на новейшем чипе Snapdragon Wear 4100 или 4100+.