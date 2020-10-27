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В ноябре российские космонавты выйдут из МКС для подготовки станции к прибытию модуля «Наука»

Очередной выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 18 ноября. Такую информацию, как сообщает ТАСС, предоставили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Внекорабельной деятельностью займутся Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции (МКС). Они начнут готовить орбитальный комплекс к прибытию многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».

Для включения МЛМ в состав станции придётся отстыковать блок «Пирс», который будет затоплен в Тихом океане. Работами по подготовке «Пирса» к отстыковке как раз и займутся российские космонавты в ходе предстоящего выхода в открытый космос.

Нужно отметить, что операции по подготовке МКС к прибытию «Науки» будут также выполняться во время следующего выхода россиян в открытый космос: он запланирован на февраль 2021 года.

Что касается собственно модуля «Наука», то он сейчас готовится к запуску на космодроме Байконур. Вывод блока на орбиту намечен на 20 апреля следующего года. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: мкс, космос, наука, россия
мкс, космос, наука, россия
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