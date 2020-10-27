Число игроков в DiRT Rally 2.0 превысило 9 миллионов человек

Студия Codemasters отчиталась о 9 миллионах зарегистрированных игроков в DiRT Rally 2.0. Об этом сообщается на сайте гоночной игры. На достижение этого показателя симулятору понадобилось менее двух лет.

Важно отметить, что число игроков не отражает количество проданных копий, потому что ранее проект поставлялся подписчикам PS Plus и Xbox Game Pass. Число проданных экземпляров не уточняется.

Кроме того, разработчики поделились внутриигровой статистикой. За всё время игроки проехали 1,5 миллиарда километров, чаще всего они катались в Новой Зеландии, а любимыми автомобилями в ралли и ралли-кроссе стали MINI Cooper S и Audi S1 EKS RX Quattro соответственно.

После вспышки COVID-19, Codemasters добавила в игру плакаты с призывами оставаться дома. На постерах было написано: «Останься дома, сохрани жизнь». Проект стал результатом сотрудничества разработчиков с британским правительством. Власти заявили, что попытались с помощью видеоигр донести информацию до молодёжи, которая много времени проводит в играх.