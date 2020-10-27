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Представлен 14-дюймовый ноутбук Portégé X40 на платформе Intel Tiger Lake

Компания Dynabook Americas, ранее известная как Toshiba America Client Solutions, представила новый ноутбук семейства Portégé X с процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения с графикой Iris Xe — Portégé X40-J. Новинка стала дополнением к моделям Portégé X30W-J и Portégé X30L-J, которые Dynabook представила в прошлом месяце, став первым 14-дюймовым ноутбуком компании с чипом Tiger Lake.

Portégé X40-J предлагается в конфигурации с процессорами вплоть до Intel Core i7-1165G7 с графикой Intel Iris Xe , имеет на борту до 32 Гбайт двухканальной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 Тбайт.

Вместо обычно используемой Dynabook матрицы Sharp IGZO в ноутбуке установлена 14-дюймовая IPS-панель с разрешением Full HD. Спецификации устройства включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, разъём HDMI, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, два порта Thunderbolt 4, комбинированный аудиоразъем и слот для карт памяти microSD. Для входа в систему используется сканер отпечатков пальцев или ИК-камера с поддержкой Windows Hello.

Portégé X40-J будет доступен в ноябре по цене от $1299. Dynabook также объявила о цене и сроках выхода модели Portégé X30L-J, представленной в сентябре. Она тоже будет доступна в ноябре по цене от $1329. Базовая модель Portégé X30L-J поставляется с Intel Core i5-1135G7, а Portégé X40-J в базовой конфигурации получит Intel Core i3.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: dynabook, portégé, ноутбук, intel, tiger lake
dynabook, portégé, ноутбук, intel, tiger lake
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