Искусственный интеллект теперь есть и на орбите: к работе приступил первый спутник с чипом Intel Movidius Myriad 2

Первый в истории спутник с оборудованием на базе искусственного интеллекта (ИИ) показал положительные результаты работы. Речь идёт об аппарате PhiSat-1, в состав которого вошла «умная» система обработки данных с визуальным процессором (VPU) Intel Movidius Myriad 2.

Чип Movidius Myriad 2 используется на Земле в составе многих устройств, в частности, в интеллектуальных камерах видеонаблюдения и недорогих беспилотных летательных аппаратах. Однако для работы в космосе это изделие изначально не предназначалось. Поэтому разработчикам пришлось провести радиационные испытания, подвергнув процессор серии тестов, чтобы выяснить, как обрабатывать возможные ошибки и реагировать на физический износ.

Спутник PhiSat-1 оборудован новой камерой с функциями гиперспектрального тепловизора. Аппарат предназначен для мониторинга полярных льдов и контроля влажности почвы, а также тестирования системы межспутниковой связи.

Специалисты отмечают, что около двух третей поверхности нашей планеты обычно покрыто облаками и непригодно для мониторинга. А поэтому огромное количество генерируемых изображений, пересылаемых на Землю по дорогостоящим каналам связи, по сути, не несёт никакой информационной нагрузки. Процессор Movidius Myriad 2 как раз и применяется на новом спутнике для отсеивания ненужных снимков. За счёт этого может экономиться до 30 % пропускной способности канала связи.

«Пролетая над лесами, спутник способен обнаруживать пожары и за считанные минуты уведомлять о них спасателей. Над поверхностью океана, которая обычно игнорируется другими аппаратами, спутник с ИИ может обнаруживать нелегальные суда или экологические катастрофы. Исследуя сельскохозяйственные угодья, он фиксирует степень влажности почвы, что позволяет контролировать процесс роста урожая», — отмечают разработчики.

Любопытно, что для обучения спутниковой ИИ-системы специалисты применяли искусственно сгенерированные данные, полученные во время предыдущих космических миссий. В результате, «электронный разум» смог распознавать наличие или отсутствие облаков на снимках.

Спутник PhiSat-1 был выведен на гелиосинхронную орбиту в сентябре этого года. Проведённые с тех пор тесты показали эффективность применённых программно-аппаратных решений. И теперь Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что объединённая команда разработчиков создала первый в истории аппаратный ускоритель с функциями ИИ для наблюдения за поверхностью Земли и обработкой изображений непосредственно на орбитальном спутнике.