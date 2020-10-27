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Компьютер Apple iMac с ARM-процессором A14T выйдет в первой половине 2021 года

Согласно информации авторитетного китайского издания The China Times, первый моноблок iMac с процессором собственной разработки Apple должен быть представлен в первой половине следующего года. По имеющимся данным, новый чип получит название Apple A14T.

macrumors.com

macrumors.com

В заметке говорится, что первый процессор Apple для настольных компьютеров под кодовым названием Mt. Jade будет объединён с графическим чипом Lifuka, также разработанным калифорнийским техногигантом. Оба будут производиться по нормам 5-нм техпроцесса TSMC.

Тем не менее, первым компьютером компании с процессором собственной разработки станет MacBook с чипом A14X, имеющим кодовое имя Tonga. Сообщается, что ноутбук сможет похвастаться 12-дюймовым дисплеем и сверхлёгким корпусом.

macrumors.com

macrumors.com

В сегодняшней заметке также сообщается, что Apple начала работу над чипсетом A15, который будет производиться по нормам усовершенствованного 5-нм процесса TSMC. Производство чипов серии A15, которые станут основой смартфонов iPhone 13-й серии (или 12S), начнётся в третьем квартале 2021 года.

Напомним, что ещё в июне Apple объявила, что её компьютеры перейдут с процессоров Intel на чипы собственной разработки в течение двух лет. Кроме того, было заявлено, что первые компьютеры с фирменными ARM-чипами будут показаны до конца этого года. Издание Bloomberg недавно сообщало, что Apple в настоящее время разрабатывает как минимум три процессора для Mac на базе 5-нм чипа A14.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры, процессоры, рынок IT, компьютеры и ноутбуки Apple, SoC и микросхемы-контроллеры, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: процессор, чипсет, разработка, apple, imac
процессор, чипсет, разработка, apple, imac
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