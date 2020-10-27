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Обратный отсчёт запущен: через 15 лет в Китае запретят продавать новые автомобили с ДВС

Китайское руководство уже утёрло нос США, заявив о планах достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Сегодня Ассоциация автомобильных экспертов Китая сделала «контрольный выстрел», опубликовав цели прекратить продажи в стране новых автомобилей на традиционных бензиновых или дизельных ДВС с 2035 года. Сказать, что это поменяет планы ведущих производителей автомобилей — это ничего не сказать. На рынке автомобилей это изменит всё.

Подключаемый гибрилный кроссовер Volvo XC60 T8 Twin Engine

Подключаемый гибридный кроссовер Volvo XC60 T8 Twin Engine

Согласно планам ассоциации, через 15 лет в самой густонаселённой стране мира 50 % новых автомобилей должны быть на «новой энергии» — электрическими, подключаемыми гибридными или на топливных элемента, а другие 50 % — гибридными автомобилями, сочетающими ДВС с другими видами движителей. Этот план, добавим, создан под руководством Министерства промышленности и информационных технологий Китая и послужит основой для выработки законодательных и политических решений в отношении автомобилей.

В 2019 году автомобили на «новой энергии» составили 5 % от всех продаж новых автомобилей в Китае. Согласно планам, соотношение будет постепенно увеличиваться, пока к 2035 году не достигнет 50 %. При этом в данной категории транспорта к указанному сроку свыше 95 % новых автомобилей должны быть электрическими.

Что касается гибридных автомобилей, то уже к 2030 году ожидается, что среди всех новых автомобилей на ДВС 75 % будут гибридными. Наконец, с 2035 года бензин или дизель в новых автомобилях будет только в том случае, если это будет гибридный автомобиль. Чисто бензиновые или дизельные новые автомобили с 2035 года в Китае продавать не будут.

Для сравнения, в 2019 году в Японии на гибридные и электромобили приходилось 39 % продаж новых автомобилей. Согласно планам правительства, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 50–70 %. До представления нового плана Китая по гибридам это было что-то экстраординарное, а теперь померкло.

Правительство Китая в 2009 году ввело субсидии для транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, и в прошлом году на страну приходилось около половины мировых продаж автомобилей на новых источниках энергии. По оценкам Toyota в Китае общий объем продаж гибридных автомобилей превысил один миллион единиц. Если амбициозные планы Китая будут вовремя воплощаться в жизнь, японские автопроизводители должны вывернуться наизнанку, чтобы поспевать за ними. Будет интересно за всем этим следить.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, окружающая среда, финансовые новости и аналитика,
Теги: китай, электромобиль, планы, экология
китай, электромобиль, планы, экология
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