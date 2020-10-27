Обратный отсчёт запущен: через 15 лет в Китае запретят продавать новые автомобили с ДВС

Китайское руководство уже утёрло нос США, заявив о планах достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Сегодня Ассоциация автомобильных экспертов Китая сделала «контрольный выстрел», опубликовав цели прекратить продажи в стране новых автомобилей на традиционных бензиновых или дизельных ДВС с 2035 года. Сказать, что это поменяет планы ведущих производителей автомобилей — это ничего не сказать. На рынке автомобилей это изменит всё.

Согласно планам ассоциации, через 15 лет в самой густонаселённой стране мира 50 % новых автомобилей должны быть на «новой энергии» — электрическими, подключаемыми гибридными или на топливных элемента, а другие 50 % — гибридными автомобилями, сочетающими ДВС с другими видами движителей. Этот план, добавим, создан под руководством Министерства промышленности и информационных технологий Китая и послужит основой для выработки законодательных и политических решений в отношении автомобилей.

В 2019 году автомобили на «новой энергии» составили 5 % от всех продаж новых автомобилей в Китае. Согласно планам, соотношение будет постепенно увеличиваться, пока к 2035 году не достигнет 50 %. При этом в данной категории транспорта к указанному сроку свыше 95 % новых автомобилей должны быть электрическими.

Что касается гибридных автомобилей, то уже к 2030 году ожидается, что среди всех новых автомобилей на ДВС 75 % будут гибридными. Наконец, с 2035 года бензин или дизель в новых автомобилях будет только в том случае, если это будет гибридный автомобиль. Чисто бензиновые или дизельные новые автомобили с 2035 года в Китае продавать не будут.

Для сравнения, в 2019 году в Японии на гибридные и электромобили приходилось 39 % продаж новых автомобилей. Согласно планам правительства, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 50–70 %. До представления нового плана Китая по гибридам это было что-то экстраординарное, а теперь померкло.

Правительство Китая в 2009 году ввело субсидии для транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, и в прошлом году на страну приходилось около половины мировых продаж автомобилей на новых источниках энергии. По оценкам Toyota в Китае общий объем продаж гибридных автомобилей превысил один миллион единиц. Если амбициозные планы Китая будут вовремя воплощаться в жизнь, японские автопроизводители должны вывернуться наизнанку, чтобы поспевать за ними. Будет интересно за всем этим следить.