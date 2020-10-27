3DNewsНовости SoftwareПроигрыватели аудио и видеоApple Music для Android теперь умеет сво...
Новости Software

Apple Music для Android теперь умеет сводить треки для плавных переходов. В версии для iOS такого нет

Приложение Apple Music для iOS 14 получило переработанный дизайн с более персонализированной вкладкой «Слушать сейчас», усовершенствованными возможностями поиска, функцией автоматического воспроизведения и многим другим. Теперь все эти функции появились в приложении Apple Music для Android. Более того, там появились и функции, которых ещё не доступны пользователям мобильных Apple-устройств.

macrumors.com

macrumors.com

Всё дело в том, что клиент Apple Music версии 3.4 для Android также получил функцию Crossfade. При её активации в настройках воспроизведения, треки в приложении будут переключаться с перекрытием, то есть плавно переходить друг в друга, как будто были специально сведены в единый плейлист. При этом пользователи могут настроить продолжительность перехода до 12 секунд. Интересно, что эта возможность недоступна пользователям iOS и iPad OS, хотя присутствует в приложении Музыка для macOS.

Согласно примечаниям к выпуску, Apple Music для Android получило доступ к историям Facebook, Instagram и Snapchat. Кроме того, была повышена производительность приложения, а также внесены исправления безопасности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple запустила потоковый видеосервис в стиле MTV, на котором круглосуточно играет музыка
Веб-версия Apple Music подверглась редизайну в стиле iOS 14
Apple готовит совершенно новое приложение для Windows 10
Запуск обновления Windows 10 October 2020 Update может состояться уже сегодня
Приложение Gmail Go теперь доступно для всех устройств с Android
Платформа «1С:Предприятие» получила поддержку PWA-приложений, ботов и СУБД PostgreSQL 12
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Проигрыватели аудио и видео, Приложения для Android,
Теги: программное обеспечение, приложение, потоковый сервис, apple music, android
программное обеспечение, приложение, потоковый сервис, apple music, android
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 141
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 137
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 112

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
WekaIO анонсировала облачное хранилище данных для высоких нагрузок 12 мин.
Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum 45 мин.
Пандемия обрушила доходы российской IT-отрасли на 40 % по данным Минцифры 4 ч.
Приложение ClipDrop позволит легко переносить реальные объекты в Photoshop и другие редакторы 4 ч.
Netflix снимет сериал по мотивам франшизы Assassin's Creed 5 ч.
FIFA 21 выйдет на консолях нового поколения 4 декабря 5 ч.
Apple Music для Android теперь умеет сводить треки для плавных переходов. В версии для iOS такого нет 6 ч.
Дополнение с управляемым Вергилием для оригинальной Devil May Cry 5 выйдет 15 декабря 7 ч.
Число игроков в DiRT Rally 2.0 превысило 9 миллионов человек 7 ч.
Акции SAP рухнули на 21 %, несмотря на неплохие итоги квартала 8 ч.
Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей» 13 мин.
Подключение Xbox Series X и видеокарт NVIDIA Ampere через некоторые AV-ресиверы с HDMI 2.1 обеспечит лишь чёрный экран 2 ч.
В прошлом месяце число активных iPhone перевалило за 1 миллиард 3 ч.
Waymo и Daimler будут вместе разрабатывать самоуправляемые грузовики 3 ч.
Прототип первого в мире электронного калькулятора продаётся за $50 000 5 ч.
Apple пытается создать прочное покрытие для гибких дисплеев, но гибкий iPhone вряд ли появится скоро 6 ч.
Представлены оверклокерские платы MSI MEG B550 Unify и Unify-X, которым позавидуют многие модели на X570 6 ч.
Компьютер Apple iMac с ARM-процессором A14T выйдет в первой половине 2021 года 6 ч.
HMD Global планирует вывести Nokia в лидеры рынка смартфонов в ближайшие годы 6 ч.
СХД Huawei Dorado 18600 v6 поставила абсолютный рекорд в тестах SPC-1 6 ч.