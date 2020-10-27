Apple Music для Android теперь умеет сводить треки для плавных переходов. В версии для iOS такого нет

Приложение Apple Music для iOS 14 получило переработанный дизайн с более персонализированной вкладкой «Слушать сейчас», усовершенствованными возможностями поиска, функцией автоматического воспроизведения и многим другим. Теперь все эти функции появились в приложении Apple Music для Android. Более того, там появились и функции, которых ещё не доступны пользователям мобильных Apple-устройств.

Всё дело в том, что клиент Apple Music версии 3.4 для Android также получил функцию Crossfade. При её активации в настройках воспроизведения, треки в приложении будут переключаться с перекрытием, то есть плавно переходить друг в друга, как будто были специально сведены в единый плейлист. При этом пользователи могут настроить продолжительность перехода до 12 секунд. Интересно, что эта возможность недоступна пользователям iOS и iPad OS, хотя присутствует в приложении Музыка для macOS.

Согласно примечаниям к выпуску, Apple Music для Android получило доступ к историям Facebook, Instagram и Snapchat. Кроме того, была повышена производительность приложения, а также внесены исправления безопасности.