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Прототип первого в мире электронного калькулятора продаётся за $50 000

Texas Instruments в 1965–1967 годах создала прототип компактного электронного калькулятора. Он существует в единственном экземпляре и продаётся сейчас на аукционе за сумму до $50 000 (порядка 3,8 млн рублей по текущему курсу).

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bonhams.com

Корпус размером 155 × 105 × 43 мм выполнен из фрезерованного алюминия и покрашен в чёрный цвет. Устройство весом более килограмма имеет 18-кнопочную клавиатуру (самая большая кнопка — «ноль»), окошко для вывода цифр, выключатель питания, вилку для зарядника. Внутри расположено 4 интегрированных кремниевых пластины и 3 микросхемы сдвиговых регистра на печатной плате. Вывод данных осуществлялся на встроенный термопринтер с тонким бумажным рулоном. Также внутри расположена схема питания и группа аккумуляторов.

Занимавший к тому времени уже с десяток лет должность президента Texas Instruments Патрик Хаггерти (Patrick Haggerty) добился большого успеха благодаря миниатюризации радиоприёмника с помощью новых транзисторов компании. Карманное радио быстро стало широко распространённой технологией, которая познакомила потребителей с транзисторами и чудесами миниатюризации. Также она привлекла внимание главы IBM Томаса Уотсона-младшего (Thomas Watson), который решил использовать транзисторы в компьютерах компании — в результате TI стала одним из основных поставщиков микросхем для IBM.

В 1965 году господин Хаггерти вместе со своим заместителем директором по полупроводниковым исследованиям и одним из изобретателей интегральной схемы Джеком Килби (Jack Kilby), провели мозговой штурм с целью придумать новое потенциально популярное на массовом рынке устройство на базе микросхем. Решено было остановиться на портативном калькуляторе, работающем от батареек. После этого началось формирование команды, во главу которой поставили Джерри Мерримана (Jerry Merryman) из отдела исследований и разработок полупроводников. Кодовым названием секретного продукта стало Cal-Tech — по нему было легко догадаться, над чем работает команда.

В проекте пришлось всё делать с нуля: не было ни готовых клавиатур, ни принтеров с низким энергопотреблением, ни столь сложных микросхем, какие требовались для портативного электронного калькулятора. Но за 72 часа в форсированном темпе господин Мерриман полностью описал логику будущего устройства на бумаге (её копия включена в лот). Чтобы протестировать проект, он вместе со своими коллегами заполнил комнату габаритной версией будущего устройства на основе коммерческих микросхем. Так выглядело это решение:

Мерриман и его команда потратили почти 2 года на разработку каждого аспекта калькулятора. Доктор Джеймс Ван Тассель (James Van Tassel), другой важный участник проекта, решил проблему клавиатуры и другие трудности, связанные с производством. Интегральная схема было одним из ключевых препятствий. В то время самая сложная ИС, которую можно было купить, состояла примерно из 20 транзисторов. В дизайне Мерримана, разделённого на 4 чипа, требовалось порядка 8000 транзисторов.

Чипы, представляющие собой тонкие круглые кремниевые пластинки, оказались ненадёжными, несмотря на принятые меры (количество элементов NAND было увеличено более чем вдвое по сравнению с необходимым). Команда использовала микроскоп, чтобы проверить все соединения, найти проблемы и устранить их — всё на микросхеме диаметром менее дюйма. Килби, Мерриман и Ван Тассель подали заявку на патент в сентябре 1967 года и 25 июня 1974 года получили патент США № 3819921 (его копия тоже включена в лот).

Несмотря на то, что прототип был создан в 1967 году, электроника была настолько продвинутой для того времени, что потребовались годы для выпуска серийной модели. Canon выкупила права на выпуск калькулятора и выпустила на рынок Pocketronic 14 апреля 1971 года. Калькулятор с 4 функциями, весивший более килограмма и стоивший $150 долларов, имел огромный успех. В 1972 году в США было продано 5 миллионов карманных калькуляторов, и продажи продолжали расти по мере снижения затрат. Как и предсказывал господин Хаггерти, новый микроэлектронный аппарат создал рынок, которого раньше просто не существовало. Десятки миллионов людей, решили, что они хотят иметь портативный калькулятор.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, разработка и производство электроники,
Теги: texas instruments, ретро, калькулятор, аукцион, прототип
texas instruments, ретро, калькулятор, аукцион, прототип
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