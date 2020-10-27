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Netflix снимет сериал по мотивам франшизы Assassin's Creed

В микроблоге Netflix появилось важное сообщение для всех фанатов Assassin's Creed. Стриминговый сервис объявил, что снимет сериал по мотивам знаменитой франшизы Ubisoft. Сообщение сопровождается кратким тизером с логотипом Assassin's Creed и музыкой композитора Йеспера Кюда (Jesper Kyd).

На текущий момент никаких подробностей о сюжете грядущей телевизионной адаптации нет. Шоураннер сериала тоже пока не назначен, а исполнительными продюсерами выступят Джейсон Альтман (Jason Altman) и Даниэль Крейник (Danielle Kreinik) из подразделения Ubisoft Film & Television.

Вице-президент Netflix по оригинальным сериалам Питер Фридлендер (Peter Friedlander) дал следующий комментарий по поводу грядущей адаптации Assassin's Creed: «Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить в жизнь богатое, многослойное повествование, за которое так любим АС. Мы попытаемся со всей тщательностью создать захватывающие и эпические развлечения на основе этой оригинальной франшизы и обеспечить более глубокое погружение для фанатов и наших зрителей по всему миру, чтобы они получили удовольствие».

Дата релиза сериала по Assassin's Creed пока не разглашается. Судя по отсутствию шоураннера, его производство ещё не стартовало.

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Рубрики: Новости Software, игры, Приключение, Анонс,
Теги: assassin’s creed, ubisoft, netflix
assassin’s creed, ubisoft, netflix
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