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Приложение ClipDrop позволит легко переносить реальные объекты в Photoshop и другие редакторы

Стало известно о запуске бета-версии приложения ClipDrop, которое позволяет с помощью камеры смартфона захватывать реальные объекты и быстро переносить их в настольные приложения. Пользователю достаточно сделать снимок интересующего предмета, а ClipDrop автоматически уберёт фон и лишние элементы, в считанные секунды подготовив нужный объект для вставки в другие приложения.

С помощью ClipDrop можно импортировать любые изображения и даже текст из книг, например, в разные приложения и веб-сервисы, такие как Photoshop (с помощью фирменного плагина, позволяющего добавлять объекты в виде нового слоя с редактируемой маской), Google Docs, PowerPoint, Figma, Canva и Pitch. Стоит отметить, что ClipDrop доступен не только в виде мобильных приложений для платформ Android и iOS. Пользователи могут взаимодействовать с десктопной версией приложения для Windows и macOS, благодаря чему можно легко захватывать и импортировать в документы изображения с рабочего стола или из веб-пространства.

Впервые о ClipDrop стало известно в мае этого года. На тот момент разработчики только анонсировали запуск конечного продукта, представив демонстрацию его возможностей. Несмотря на это, данный инструмент быстро привлёк к себе внимание и количество желающих принять участие в его бета-тестировании превысило 100 тыс. человек. Несмотря на то, что в настоящее время приложение стало общедоступны, оно всё ещё находится на этапе бета-тестирования, поэтому в процессе работы могут происходить сбои.

После загрузки ClipDrop пользователям предоставляется возможность бесплатно обработать пять объектов, а для дальнейшего взаимодействия придётся оформлять подписку. В настоящее время стоимость годовой подписки составляет $39,99, но после 20 ноября она увеличится до $79,99 или $9,99 в месяц.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: clipdrop, дополненная реальность, приложения
clipdrop, дополненная реальность, приложения
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