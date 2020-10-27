Пандемия обрушила доходы российской IT-отрасли на 40 % по данным Минцифры

Замминистра Минцифры Максим Паршин заявил, что доходы российской IT-отрасли упали на 40 %. Об этом он сообщил на встрече с представителями IT-сферы. По его словам, из-за пандемии компании сократили корпоративные расходы.

«Есть мнение, что COVID оказал позитивное воздействие на отрасль. Здесь и да, и нет. Нет — потому что мы видим, что многие компании столкнулись с существенным падением выручки. По данным ЦБ мы видим входящие денежные потоки ИТ-отрасли, и падение составляет до 40%. Денежный поток в отрасли упал в целом по отдельным секторам», — заявил Паршин.

Чиновник отметил, что из-за вспышки COVID-19 власти выделили гранты для IT-сферы. В 2020 году правительство потратило на поддержку индустрии 7,1 миллиарда рублей. Конкурсы на гранты были открыты в конце сентября и организаторы получили уже несколько десятков заявок.

Напомним, что в июле 2020 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о снижении налогов и размеров страховых взносов для IT-компаний. Первое снизят с 20 % до 3%, а второе с 14 % до 7,6 %. Льготами смогут воспользоваться фирмы, доходы которых на 90 % зависят от компьютерных программ.