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Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum

Студия Zachtronics, создавшая головоломки Opus Magnum, SpaceChem и Exapunks, анонсировала новую игру — Möbius Front '83. Пошаговая тактика, рассказывающая о противостоянии США 1980-х годов и США из альтернативной реальности, выйдет уже на следующей неделе.

В Möbius Front '83 пользователи будут участвовать в пошаговых битвах с применением передовой военной техники ранних 1980-х. В их распоряжении окажутся «мощные танки, быстрые вертолёты, дальнобойная артиллерия и стойкая пехота». Разработчики обещают добавить мини-игры в духе своих прошлых проектов — головоломки с программированием и новый вид пасьянса. Кроме того, геймеры смогут почитать настоящие американские военные руководства, которые вдохновили команду на создание игры.

О загадочных американцах из альтернативной вселенной и целях их нападения расскажут в однопользовательской кампании с полностью озвученными роликами. Её прохождение займёт от 15 до 40 часов в зависимости от того, сколько внимания игрок уделит второстепенным заданиям.

Möbius Front '83
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Möbius Front '83 запустится даже на слабых компьютерах. В рекомендованных системных требованиях указаны процессор с тактовой частотой 2 ГГц и 4 Гбайт ОЗУ. Игра займёт 2 Гбайт на жёстком диске.

Релиз состоится 5 ноября 2020 года в Steam. Möbius Front '83 будет доступна только на английском языке.

Zachtronics была основана в 2000 году программистом Заком Бартом (Zach Barth). Поначалу разработчик выпускал бесплатные браузерные игры. Одна из них — строительная песочница Infiniminer, которая впоследствии вдохновила Маркуса Перссона (Markus Persson) на создание Minecraft. Первым коммерческим проектом студии стала головоломка о химическом синтезе SpaceChem. В 2015 году Барт присоединился к Valve, где в течение десяти месяцев работал над SteamVR.

Позже разработчик продал студию компании Alliance Media Holdings с условием сохранения своей руководящей должности. После этого Zachtronics выпустила ещё несколько игр, в том числе Opus Magnum (2017) и Exapunks (2018). В первой пользователь выступает в роли алхимика, создающего нужные продукты при помощи собранных им машин. Головоломка получила награду за лучший дизайн и была номинирована на гран-при Шеймуса Макнелли (Seumas McNally Grand Prize) на Independent Games Festival. Вторая игра предлагает роль хакера, выполняющего программистские задачи, чтобы замедлить распространение инфекции, превращающей людей в компьютерные компоненты.

Многие игры Zachtronics, в том числе SpaceChem, Infinifactory, TIS-100, SHENZHEN I/O, Opus Magnum и Exapunks, имеют «крайне положительные» отзывы в Steam.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Пазл,
Теги: zachtronics, тактическая игра, möbius front '83, головоломка
zachtronics, тактическая игра, möbius front '83, головоломка
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