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Новости Hardware

Waymo и Daimler будут вместе разрабатывать самоуправляемые грузовики

Компании и Daimler заявили о сотрудничестве в разработке самоуправляемых грузовиков. Daimler собирается интегрировать в свои грузовики технологию беспилотного управления Waymo, считающуюся одной из самых продвинутых в мире. Первым проектом компаний станет создание модифицированного тягача Freightliner Cascadia.

Источник изображения: Daimler

Источник изображения: Daimler

Партнёры намерены разрабатывать грузовики с четвёртым уровнем автономности (Level 4 SAE). Другими словами, они будут готовы к полностью автономному режиму вождения в определённых условиях на дорогах общего пользования. Обе компании до этого независимо друг от друга уже занимались и продолжают заниматься разработкой беспилотных грузовиков, но в итоге решили объединить совместные усилия в рамках общего проекта.

Waymo в прошлом приобрела несколько грузовиков Peterbilt, оснастила их различными сенсорами и программным обеспечением, отвечающим за беспилотное управление, и в настоящий момент испытывает машины в Аризоне, Нью-Мексико и Техасе. У Daimler уже есть опыт в обсуждаемой области. Компания ещё в 2015 году заявила, что работает над большим самоуправляемым грузовиком Freightliner Inspiration Truck и позже показала его прототип.

В прошлом году подразделение автоконцерна,  Daimler Tucks, занимающееся производством грузовиков, купило контрольный пакет акций американской компании Torc Robotics, специализирующейся на разработке технологии самоуправляемых автомобилей. В сентябре того же года обе компании приступили к испытаниям самоуправляемых грузовиков Level 4 на дорогах общего пользования. Грузовиками Daimler управляла созданная специалистами Torc Robotics система автоматического вождения «Азимов» (Asimov), которая к тому времени уже была испытана на городских и междугородних маршрутах, в том числе в различных погодных условиях.

Соглашение между Waymo и Daimler по разработке грузовиков с четвёртым уровнем автономности не будет эксклюзивным. На самом деле Daimler станет уже пятым партнёром Waymo, который интегрирует её системы в свои транспортные средства. Waymo также сотрудничает с Nissan-Renault, Fiat Chrysler, Jaguar Land Rover и Volvo.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: беспилотные автомобили, грузовик, daimler, waymo, сотрудничество
беспилотные автомобили, грузовик, daimler, waymo, сотрудничество
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