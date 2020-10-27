«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз

CD Projekt RED в официальном микроблоге Cyberpunk 2077 сделала важное заявление касательно игры. Разработчики решили перенести релиз горячо ожидаемой экшен-RPG на 10 декабря 2020 года. В качестве главной причины они обозначали сложности при подготовке сразу девяти версий проекта — для ПК, консолей текущего и следующего поколений, а также потоковой платформы Google Stadia.

Вот как прокомментировали смещение даты релиза руководители CDPR Адам Бадовский (Adam Badowski) и Марцин Ивинский (Marcin Iwinski): «Скорее всего, вы переполнены эмоциями и вопросами, поэтому прежде всего примите наши скромные извинения. Самая большая проблема для нас сейчас заключается в одновременном выпуске Cyberpunk 2077 на ПК, консолях текущего и следующего поколений, что требует подготовки сразу девяти версий игры (Xbox One и One X, совместимость с Xbox Series S и Series X, PS4 и PS4 Pro, совместимость с PS5, ПК, Google Stadia) во время работы из дома. Поскольку Cyberpunk 2077 эволюционировала до почти что проекта следующего поколения, нам нужно убедиться в работоспособности и отсутствии сбоев. Мы понимаем: 21 день может показаться незначительным сроком для выполнения поставленной задачи в случае с такой масштабной игрой, но на самом деле этого достаточно».

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Далее руководители объяснили, почему их экшен-RPG отправилась на золото, но в итоге была перенесена. По их словам, это означает завершение разработки контента, но не исключает полировки и улучшения, которым может потребоваться дополнительное время.