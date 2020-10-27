3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостиSoC и микросхемы-контроллерыПодключение Xbox Series X и видеокарт NV...
Новости Hardware

Подключение Xbox Series X и видеокарт NVIDIA Ampere через некоторые AV-ресиверы с HDMI 2.1 обеспечит лишь чёрный экран

По данным немецкого ресурса Heise.de, в чипсете HDMI 2.1 обнаружена недоработка, которая может вызывать отсутствие изображения (чёрный экран) при использовании определённого сочетания оборудования. Проблемным оказался чипсет производства компании Panasonic. Его используют многие производители AV-ресиверов, включая Denon, Marantz и Yamaha.

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

Источник указывает, что проблема возникает после подключения игровой консоли Xbox Series X или компьютера с видеокартой NVIDIA поколения Ampere. При использовании этих источников видеосигнала с такими параметрами изображения, как 4K/120 Гц HDR и 8K/60 Гц HDR экран устройства отображения, подключённого через ресивер с чипсетом HDMI 2.1 производства Panasonic, будет оставаться чёрным.

Как указывает ресурс TechPowerUp, портал Audioholics обратился к компаниям Sound United и Yamaha за комментариями. Первая признала существование проблемы, но уточнила, что она появляется только при использовании её 8K AV-ресиверов Denon или Marantz в сочетании с дисплеями с поддержкой 4K/120 Гц. Чёрный экран может возникать, если источник сигнала подключён через 8K HDMI-вход ресивера и настроен на вывод 4K-разрешения при частоте обновления 120 Гц, в то время как в параметрах формата сигнала 4K AVR установлено значение «8K Enhanced». Окончательное решение Sound United обещает опубликовать позже. Пока производитель рекомендует несколько обходных путей. В частности, он советует временно выполнить подключение напрямую, а не через ресивер, или выбрать режим вывода изображения 4K/60 Гц вместо 4K/120 Гц.

Компания Yamaha сообщила, что в настоящий момент тестирует новые возможности игровых систем и новейшие спецификации HDMI, и обязательно предоставит обновлённую информацию в ближайшее время.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: Microsoft воплотила мем, создав настоящий холодильник в стиле Xbox Series X
Глава Xbox намекнул на брелоки для запуска потоковых игр xCloud на телевизорах
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S
Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+
Intel продемонстрировала работу PCI Express 5.0
TSMC успела поставить Huawei не более 9 млн чипов Kirin 9000
Рубрики: Новости Hardware, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: hdmi 2.1, panasonic, баг, ошибка
hdmi 2.1, panasonic, баг, ошибка
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 141
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 137
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 112

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу
«Примите наши искренние извинения»: Cyberpunk 2077 перенесли третий раз
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
Геральт и Йеннифэр наконец-то поженятся: вышел мод Farewell of the White Wolf, завершающий историю The Witcher 3
WekaIO анонсировала облачное хранилище данных для высоких нагрузок 12 мин.
Америка 80-х против альтернативной Америки: Möbius Front '83 — пошаговая тактика от авторов Opus Magnum 45 мин.
Пандемия обрушила доходы российской IT-отрасли на 40 % по данным Минцифры 4 ч.
Приложение ClipDrop позволит легко переносить реальные объекты в Photoshop и другие редакторы 4 ч.
Netflix снимет сериал по мотивам франшизы Assassin's Creed 5 ч.
FIFA 21 выйдет на консолях нового поколения 4 декабря 5 ч.
Apple Music для Android теперь умеет сводить треки для плавных переходов. В версии для iOS такого нет 6 ч.
Дополнение с управляемым Вергилием для оригинальной Devil May Cry 5 выйдет 15 декабря 7 ч.
Число игроков в DiRT Rally 2.0 превысило 9 миллионов человек 7 ч.
Акции SAP рухнули на 21 %, несмотря на неплохие итоги квартала 8 ч.
Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей» 13 мин.
Подключение Xbox Series X и видеокарт NVIDIA Ampere через некоторые AV-ресиверы с HDMI 2.1 обеспечит лишь чёрный экран 2 ч.
В прошлом месяце число активных iPhone перевалило за 1 миллиард 3 ч.
Waymo и Daimler будут вместе разрабатывать самоуправляемые грузовики 3 ч.
Прототип первого в мире электронного калькулятора продаётся за $50 000 5 ч.
Apple пытается создать прочное покрытие для гибких дисплеев, но гибкий iPhone вряд ли появится скоро 6 ч.
Представлены оверклокерские платы MSI MEG B550 Unify и Unify-X, которым позавидуют многие модели на X570 6 ч.
Компьютер Apple iMac с ARM-процессором A14T выйдет в первой половине 2021 года 6 ч.
HMD Global планирует вывести Nokia в лидеры рынка смартфонов в ближайшие годы 6 ч.
СХД Huawei Dorado 18600 v6 поставила абсолютный рекорд в тестах SPC-1 6 ч.