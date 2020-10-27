Подключение Xbox Series X и видеокарт NVIDIA Ampere через некоторые AV-ресиверы с HDMI 2.1 обеспечит лишь чёрный экран

По данным немецкого ресурса Heise.de, в чипсете HDMI 2.1 обнаружена недоработка, которая может вызывать отсутствие изображения (чёрный экран) при использовании определённого сочетания оборудования. Проблемным оказался чипсет производства компании Panasonic. Его используют многие производители AV-ресиверов, включая Denon, Marantz и Yamaha.

Источник указывает, что проблема возникает после подключения игровой консоли Xbox Series X или компьютера с видеокартой NVIDIA поколения Ampere. При использовании этих источников видеосигнала с такими параметрами изображения, как 4K/120 Гц HDR и 8K/60 Гц HDR экран устройства отображения, подключённого через ресивер с чипсетом HDMI 2.1 производства Panasonic, будет оставаться чёрным.

Как указывает ресурс TechPowerUp, портал Audioholics обратился к компаниям Sound United и Yamaha за комментариями. Первая признала существование проблемы, но уточнила, что она появляется только при использовании её 8K AV-ресиверов Denon или Marantz в сочетании с дисплеями с поддержкой 4K/120 Гц. Чёрный экран может возникать, если источник сигнала подключён через 8K HDMI-вход ресивера и настроен на вывод 4K-разрешения при частоте обновления 120 Гц, в то время как в параметрах формата сигнала 4K AVR установлено значение «8K Enhanced». Окончательное решение Sound United обещает опубликовать позже. Пока производитель рекомендует несколько обходных путей. В частности, он советует временно выполнить подключение напрямую, а не через ресивер, или выбрать режим вывода изображения 4K/60 Гц вместо 4K/120 Гц.

Компания Yamaha сообщила, что в настоящий момент тестирует новые возможности игровых систем и новейшие спецификации HDMI, и обязательно предоставит обновлённую информацию в ближайшее время.